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Пожар в городе Обь унес жизни 3-летней девочки и ее отца

Сегодня, 12:28
Фото: 1MI
Пожарные
Управление СК по НСО возбудило по данному факту уголовное дело, следователи из Новосибирска выясняют обстоятельства трагедии.

Пожар начался ночью в обычной пятиэтажке. Огнеборцы прибыли в считанные минуты, возгорание потушили быстро. Однако им не удалось спасти мужчину и ребенка, находившихся в объятой огнем квартире.

Фасад дома не пострадал, из вещей обгорели диван и вещи в прихожей. По одной из версий, причиной возгорания стала непотушенная сигарета.

Как рассказали соседи, мужчина с трехлетней дочерью появились в этом доме недавно. Человеком он оказался малообщительным, с соседями не разговаривал. В вечер трагедии ничего подозрительного жильцы дома не заметили.

Следователи выяснили, что мать ребенка была лишена родительских прав, а отец употреблял наркотики.  

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ЧП, проводятся судебно-медицинская, криминалистическая и пожарно-техническая экспертизы.

Ранее в Новосибирске загорелся частный дом на Танковой улице.

Горим! В Новосибирске на Танковой улице вспыхнул частный дом
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#Общество#Происшествия#Новосибирская область#Обь#Пожар#Ребенок#Гибель
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