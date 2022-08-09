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80-летняя пенсионерка в Новосибирске отравилась и умерла в погребе, пока его сушила

9 августа 02:52
Фото: Спасатели МАСС
В Октябрьском районе Новосибирска пенсионерка решила просушить погреб, но отравилась угарным газом и скончалась на месте. Проверить женщину вызвали спасателей, которые уже лишь констатировали смерть. Информацию подтвердили в МАСС.

По данным службы, все произошло в понедельник, 8 августа на улице Выборной. В дневное время пожилая женщина решила просушить погреб и долго не выходила на связь. Из подвала пахло дымом. Когда соседи почувствовали что-то неладное, на место вызвали спасателей.

«Прибыв на место, спасатели в изолирующих дыхательных аппаратах спустились в погреб, расположенный в гараже, где констатировали смерть женщины 1942 года рождения от отравления угарным газом»,

передают в службе МАСС.

Тело погибшей достали с помощью альпснаряжения. Его передали полиции и врачам.

Напомним, ранее пассажирский автобус влетел в грузовик под Новосибирском – 11 человек в больнице. Ликвидировали последствия ДТП 29 человек и 8 единиц техники. ГУ МВД уже начала выяснять обстоятельства аварии.

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#Новости#Происшествия
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