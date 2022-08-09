80-летняя пенсионерка в Новосибирске отравилась и умерла в погребе, пока его сушила

По данным службы, все произошло в понедельник, 8 августа на улице Выборной. В дневное время пожилая женщина решила просушить погреб и долго не выходила на связь. Из подвала пахло дымом. Когда соседи почувствовали что-то неладное, на место вызвали спасателей.