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Семья из четырех человек погибла при пожаре на даче под Новосибирском

31 июля 04:15
Фото: СУ СКР по Новосибирской области
Крупный пожар в дачном доме унес жизни четырех членов семьи в СНТ «Энергетик» Новосибирской области ночью 31 июля. Следователи возбудили уголовное дело.

По информации ГУ МЧС региона, в полночь соседи заметили дым из окон дома семьи по улице Центральная в Коченевском районе и вызвали пожарных. По прибытию из-за огня в здании обрушился потолок. Смогла выбраться только пожилая женщина, которую увезли в больницу с ожогами.

«Во время тушения в доме нашли погибшими четырех человек. Из них двое детей – 3-летний мальчик и 11-летняя девочка. Полностью ликвидировали пожар примерно в 2 часа ночи», - сообщил пресс-секретарь ГУ МЧС Новосибирской области Артем Щербаков.

На место трагедии приехали следователи СУ СКР региона. Они изъяли электроприборы и проводку.

«По ним назначили экспертизу. Возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности», - добавили в ведомстве.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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