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Пассажирский автобус влетел в грузовик под Новосибирском – 11 человек в больнице

9 августа 01:38
Фото: ГУ МВД НСО
В понедельник, 8 августа в Ордынском районе Новосибирской области произошло серьезное ДТП, в котором пострадали 11 пассажиров микроавтобуса. Информацию подтвердили в региональном ГУ МЧС.

По данным ведомства, авария случилась около 23:20 на 96-м километре трассы К-17Р. На том участке произошло лобовое столкновение грузового автомобиля и маршрутки. В последнем находились 10 пассажиров и водитель.

После столкновения в больницу доставлены 11 человек с различными травмами. Водитель грузовика не пострадал. Ликвидировали последствия ДТП 29 человек и 8 единиц техники. ГУ МВД уже начала выяснять обстоятельства аварии.

«По предварительной информации, 8 августа в 22.20 по местному времени грузовой автомобиль на 91 км автодороги К-17Р, совершая манёвр разворота при неустановленных обстоятельствах, совершил столкновение с микроавтобусом, в котором находились 10 пассажиров»,

рассказали в полиции.

На месте работали сотрудники ГИБДД. Устанавливаются личности пострадавших.

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