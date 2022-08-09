Пассажирский автобус влетел в грузовик под Новосибирском – 11 человек в больнице

По данным ведомства, авария случилась около 23:20 на 96-м километре трассы К-17Р. На том участке произошло лобовое столкновение грузового автомобиля и маршрутки. В последнем находились 10 пассажиров и водитель.
После столкновения в больницу доставлены 11 человек с различными травмами. Водитель грузовика не пострадал. Ликвидировали последствия ДТП 29 человек и 8 единиц техники. ГУ МВД уже начала выяснять обстоятельства аварии.
«По предварительной информации, 8 августа в 22.20 по местному времени грузовой автомобиль на 91 км автодороги К-17Р, совершая манёвр разворота при неустановленных обстоятельствах, совершил столкновение с микроавтобусом, в котором находились 10 пассажиров»,
рассказали в полиции.
На месте работали сотрудники ГИБДД. Устанавливаются личности пострадавших.