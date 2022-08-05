Таксист-наркоман сел за решётку после смертельного ДТП в Новосибирске

«По пути следования водитель перед пересечением нерегулируемого перекрестка улиц Орджоникидзе и улицы Каменская в Центральном районе города Новосибирска, двигаясь по второстепенной дороге, не убедился в том, что он не создает опасность и помеху для других участников движения, не учел наличия движущегося по главной дороге автомобиля «Nissan Avenir», не уступил ему дорогу и совершил столкновение с ним»,