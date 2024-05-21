atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:27

Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Два частных пляжа откроются летом на озерах в черте Новосибирска

Два частных пляжа откроются летом на озерах в черте Новосибирска

21 мая 2024, 07:27
Фото: atas.info
В Новосибирске нынешним летом предприниматели обустроят два пляжа на озерах, находящихся в черте города, сообщается в соцсетях.

В Ленинском районе Новосибирска этим летом откроются два частных пляжа: первый будет работать на озере Грез, а второй — на Медвежьем озере.

Известно, что в местах отдыха будут постоянно дежурить спасатели, а до начала сезона активного отдыха дно этих водоемов будет внимательно проверено на предмет нахождения там опасных предметов.

Озером Грез сейчас называют котлован в окрестностях издательства «Советская Сибирь». Минувшим летом сообщалось о смерти 39-летнего мужчины, выпивавшего на берегу водоема и решившего в нем искупаться.

Медвежье озеро находится недалеко от Экспоцентра и нескольких дачных обществ. В 2022 году озеро вошло в составленный мэрией список водоемов, в которых запрещено купаться до проверки Роспотребнадзором.

Шесть пляжей будут работать летом в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Осторожно, клещи! Признаки начинающейся болезни ЛаймаМитинг против строительства металлургического завода пройдет в ИскитимеНазваны дни, когда магнитные бури будут испытывать новосибирцев на прочность
#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Спасатели#Ленинский район#Медвежье озеро#Озера#Пляжи#Активный отдых
Подпишитесь
Мощный ливень спровоцировал многочисленные пробки на дорогах Новосибирска
Вчера, 11:20
Мужчина угнал машину, связав ее владелицу в Новосибирске
Вчера, 13:38
Суд ужесточил наказание пойманному на взятках экс-прокурору Новосибирской области
Вчера, 12:30
Суд продлил арест главе Минэнерго Новосибирской области Архипову
Вчера, 09:55
«Я на море»: мощный ливень с градом пролетел по Новосибирску — кадры последствий
Вчера, 09:54
Гадюки появились в Новосибирске — как себя вести при встрече
Вчера, 06:45
"