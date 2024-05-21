Два частных пляжа откроются летом на озерах в черте Новосибирска

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
В Ленинском районе Новосибирска этим летом откроются два частных пляжа: первый будет работать на озере Грез, а второй — на Медвежьем озере.
Известно, что в местах отдыха будут постоянно дежурить спасатели, а до начала сезона активного отдыха дно этих водоемов будет внимательно проверено на предмет нахождения там опасных предметов.
Озером Грез сейчас называют котлован в окрестностях издательства «Советская Сибирь». Минувшим летом сообщалось о смерти 39-летнего мужчины, выпивавшего на берегу водоема и решившего в нем искупаться.
Медвежье озеро находится недалеко от Экспоцентра и нескольких дачных обществ. В 2022 году озеро вошло в составленный мэрией список водоемов, в которых запрещено купаться до проверки Роспотребнадзором.