«Нефть» заливает улицы поселка под Новосибирском

Posted 28 октября, 01:43
Published 28 октября, 01:43
Modified 28 октября, 01:45
Updated 28 октября, 01:45
Жижа растекается по улицам Огурцово. На внешний вид она похожа на нефть, а также имеет весьма резкий запах. Причем «нефть» течет не только по поселку, но и впадает в реку Обь.
Последний раз на эту ситуацию жаловались в конце сентября. Тогда приехали специалисты и откачали часть жижи, но нефть появляется на улицах жителей практически каждый год. Источник найти не могут до сих пор.
Новосибирцы опасаются, что это может негативно влиять на их здоровье из-за токсичности. Ранее горожане просили спасти их от соседей-маргиналов из квартиры-помойки.