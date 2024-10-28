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Posted 28 октября, 01:43

Published 28 октября, 01:43

Modified 28 октября, 01:45

Updated 28 октября, 01:45

Источник неизвестен

«Нефть» заливает улицы поселка под Новосибирском

28 октября 2024, 01:43
Фото: 1MI
Источник неизвестен
Черная жижа, похожая на нефть, заливает новосибирский поселок, о чем рассказывают очевидцы.

Жижа растекается по улицам Огурцово. На внешний вид она похожа на нефть, а также имеет весьма резкий запах. Причем «нефть» течет не только по поселку, но и впадает в реку Обь.

Последний раз на эту ситуацию жаловались в конце сентября. Тогда приехали специалисты и откачали часть жижи, но нефть появляется на улицах жителей практически каждый год. Источник найти не могут до сих пор.

Новосибирцы опасаются, что это может негативно влиять на их здоровье из-за токсичности. Ранее горожане просили спасти их от соседей-маргиналов из квартиры-помойки.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Вода#Жалобы#Нефть
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