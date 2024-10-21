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Posted 21 октября, 10:48

Published 21 октября, 10:48

Modified 21 октября, 10:50

Updated 21 октября, 10:50

Дерево защищают жители дома

Голое дерево спасли в Новосибирске — что происходит в этом городе

21 октября 2024, 10:48
Фото: Изображение Midjourney
Дерево защищают жители дома

В Новосибирске спасли голое дерево от ребенка

В Новосибирске жильцы вызвали охрану для защиты дерева от ребенка, сообщили в АБ «Гвардия».

Жительница дома на улице Ватутина позвонила в дежурную часть АБ «Гвардия» и пожаловалась на соседа. По ее словам, незнакомец приводит на площадку для детей своего ребенка. Девочка залазит на дерево и качается на ветках.

Для горожан это дерево значит многое. Они скидывались на него деньгами и садили всем домом. Летом оно радует новосибирцев богатой листвой, а в осенний период все осыпается и становится голым и незащищенным. Жители опасаются, что ребенок может поломать ветки.

Бойцы ГБР провели с отцом ребенка, а также с самой девочкой профилактическую беседу. Они пообещали, что делать так больше не будут.

Ранее новосибирцы нашли источник пожелтевшей Ини. Из трубы льется мутная жидкость и попадает в реку.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Дети#Дерево#Ребенок#Деревья
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