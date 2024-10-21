Голое дерево спасли в Новосибирске — что происходит в этом городе

Posted 21 октября, 10:48
Published 21 октября, 10:48
Modified 21 октября, 10:50
Updated 21 октября, 10:50
Жительница дома на улице Ватутина позвонила в дежурную часть АБ «Гвардия» и пожаловалась на соседа. По ее словам, незнакомец приводит на площадку для детей своего ребенка. Девочка залазит на дерево и качается на ветках.
Для горожан это дерево значит многое. Они скидывались на него деньгами и садили всем домом. Летом оно радует новосибирцев богатой листвой, а в осенний период все осыпается и становится голым и незащищенным. Жители опасаются, что ребенок может поломать ветки.
Бойцы ГБР провели с отцом ребенка, а также с самой девочкой профилактическую беседу. Они пообещали, что делать так больше не будут.
Ранее новосибирцы нашли источник пожелтевшей Ини. Из трубы льется мутная жидкость и попадает в реку.