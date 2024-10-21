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Дерево

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2024
Голое дерево спасли в Новосибирске — что происходит в этом городе
В Новосибирске жильцы вызвали охрану для защиты дерева от ребенка, сообщили в АБ «Гвардия».
21 октября, 10:48
Водитель отсудил у мэрии Новосибирска 300 тысяч за упавшее на его авто дерево
Суд обязал мэрию Новосибирска выплатить 300 тысяч рублей новосибирцу, авто которого пострадало из-за упавшего дерева, рассказали в судебном департаменте Новосибирской области.
17 октября, 07:52
Дерево упало на 84-летнюю пенсионерку в Новосибирске
На 84-летнюю жительницу Академгородка Валентину Григорьевну рухнуло дерево во время скандинавской ходьбы 12 октября. Инцидент произошел в лесу между микрорайоном Щ и Нижней Ельцовкой, где пенсионерка регулярно прогуливалась.
15 октября, 01:43
Назван ущерб от мощного ливня в Новосибирске
В Новосибирске пытаются справиться с последствиями сильного ливня, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе города.
6 июня, 09:14
В Новосибирске спасли ногу девочки, которая застряла между деревьев — кадры спасения
Неизвестно, как там она оказалась, но выбраться самостоятельно не смогла. На место вызвали спасателей МАСС.
29 марта, 06:24
2023
Пихты по 15 тысяч рублей привезли в Новосибирск для продажи из Польши
В Новосибирске у «Леруа Мерлен» открыли елочный базар, на котором можно купить пихту из Польши по цене 15 000 рублей и выше.
11 декабря 2023, 01:17
В Новосибирске штормовой ветер повалил березу: серьезно повреждены два автомобиля
19 ноября 2023, 10:58
Американский клен грозит погубить сибирские сосны — ученый НГУ сообщил об опасности
15 ноября 2023, 07:10
Огромная сосна рухнула в Академгородке от порывов ураганного ветра
21 октября 2023, 17:41
Крыши летают, деревья падают: последствия мощного урагана в Новосибирске
Ветер в Новосибирске обрушился с такой силой, что сорвал крыши и повалил деревья, создавая угрозу для жителей и автомобилистов.
21 октября 2023, 11:51
Директора МУПа начнут судить за падение веток на прохожую женщину в Бердске
В Бердске суд рассмотрит уголовное дело в отношении руководителя муниципального предприятия, которого обвиняют в безответственности и использовании фальшивых документов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
10 октября 2023, 03:31
324-летняя сосна из Бердска не стала «Российским деревом года 2023»
324-летняя сосна из Новосибирской области не стала победителем конкурса «Российское дерево года 2023», уступив первое место 372-летнему дубу из Чувашской Республики.
1 августа 2023, 04:44
Сосне из Новосибирской области не хватает голосов, чтобы стать лучшим деревом России
31 июля 2023, 09:46
Варварская вырубка деревьев в новосибирском парке Берёзовая роща: фейк или правда?
25 июля 2023, 09:40
Старый тополь рухнул на дорогу в Новосибирске, расколовшись на две части — ФОТО
Спасатели помогли коммунальным службам убрать опасное дерево на улице Красносельской в Новосибирске, о чем говорится в ВК-группе «МАСС».
7 июня 2023, 02:02
Упавший на дорогу тополь обесточил несколько домов в Новосибирске
Тополь упал на новосибирскую дорогу, в результате чего несколько домов остались без электричества, о чем сообщают читатели Atas.info.
28 мая 2023, 06:26
В Новосибирске упавшее дерево раздавило автомобили во дворе на Фасадной
Ветхое дерево обрушилось на две припаркованные машины во дворе дома в Новосибирске. Пострадавшие машины показали местные жители в соцсетях.
14 мая 2023, 06:35
В Новосибирске спасатели около часа снимали с дерева 18-летнюю девушку
Молодой сибирячке потребовалась помощь спасателей, когда она застряла на дереве в новосибирском Академгородке. Подробности сообщили в пресс-службе МАСС.
3 мая 2023, 02:09
Бердская сосна рвется в лидеры в конкурсе на лучшее дерево России 2023
В конкурсе «Российское дерево года-2023» на данный момент заявлено 69 деревьев из разных регионов страны. Сосна Сей — под этим названием и номером 1 участвует сосна из Бердска. Конкурс стартовал 1 мая и продлится до 1 августа 2023 года.
2 мая 2023, 09:26
1 мая начался конкурс Российское дерево года 2023: от Новосибирска 324-летняя сосна
Видела крепостное право, прошла через отечественные и мировые войны — так представил 324-летнюю сосну министр природных ресурсов и экологии Евгений Шестернин. Сосна из Бердска будет участвовать в конкурсе «Российское дерево года-2023». Голосование откроется 1 мая 2023 года.
1 мая 2023, 01:00

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