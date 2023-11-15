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Американский клен чрезвычайно опасен

Американский клен грозит погубить сибирские сосны — ученый НГУ сообщил об опасности

15 ноября 2023, 07:10
Фото: Midjourney
Американский клен чрезвычайно опасен

Новосибирский ученый заявил об экологической угрозе от американского клена

Распространенный в Новосибирске американский клен представляет страшную угрозу для экологии. Из-за коварного дерева гибнет лес, а люди умирают от ядов. Об этом сообщили в климатическом центре НГУ.

Клен американский (другое название — ясенелистный) пользуется огромным успехом, поскольку считается идеальным поглотителем выхлопных газов. Благодаря такой способности неприхотливое дерево возможно увидеть в парках и лесах. Однако оно использует машинные яды на свой лад.

«Вредные выбросы на поверхности листьев преобразуются в вещества, опасные для человека. Дождь смывает их и разносит по сточным водам. Они попадают в воздух. Для людей они являются ядом, вызывая непредсказуемые реакции. Поэтому гулять в сени кленов я бы не советовал. И прятаться там от дождя», — заявил «РБК Новосибирск» сотрудник климатического центра НГУ Николай Лащинский.
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Опасно дерево и для лесов. Изначально тенелюбивый и предпочитающий сумерки американский клен буквально закрывает от света молодые березки и сосны, гибнущие и не создающие новых саженцев. «Лес без молодежи» формирует безобразные заросли с уродливыми саженцами и постепенно уничтожается. При этом кленовые леса в силу климатических условий создать в России не получается. Таким образом, экосистема Новосибирска подвергается страшной угрозе.

Закрепившись в городе и образовав заросли, американский клен привлекает насекомых-вредителей. Щитовки и червецы переползают на плодовые деревья и не дают развиваться молодым яблонькам. Бороться с кленом очень сложно.

«Его нужно резко ограничивать, уничтожать по максимуму. Наилучший вариант — обрезать ветви», — посоветовал Николай Лащинский.
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#Экология#Наука#Новосибирск#НГУ#Дерево#Деревья#Ученый#Александр Ляхов#Угроза#Экологические проблемы
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