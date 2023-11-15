Американский клен грозит погубить сибирские сосны — ученый НГУ сообщил об опасности

Опасно дерево и для лесов. Изначально тенелюбивый и предпочитающий сумерки американский клен буквально закрывает от света молодые березки и сосны, гибнущие и не создающие новых саженцев. «Лес без молодежи» формирует безобразные заросли с уродливыми саженцами и постепенно уничтожается. При этом кленовые леса в силу климатических условий создать в России не получается. Таким образом, экосистема Новосибирска подвергается страшной угрозе.