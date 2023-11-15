Американский клен грозит погубить сибирские сосны — ученый НГУ сообщил об опасности

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Клен американский (другое название — ясенелистный) пользуется огромным успехом, поскольку считается идеальным поглотителем выхлопных газов. Благодаря такой способности неприхотливое дерево возможно увидеть в парках и лесах. Однако оно использует машинные яды на свой лад.
«Вредные выбросы на поверхности листьев преобразуются в вещества, опасные для человека. Дождь смывает их и разносит по сточным водам. Они попадают в воздух. Для людей они являются ядом, вызывая непредсказуемые реакции. Поэтому гулять в сени кленов я бы не советовал. И прятаться там от дождя», — заявил «РБК Новосибирск» сотрудник климатического центра НГУ Николай Лащинский.
Опасно дерево и для лесов. Изначально тенелюбивый и предпочитающий сумерки американский клен буквально закрывает от света молодые березки и сосны, гибнущие и не создающие новых саженцев. «Лес без молодежи» формирует безобразные заросли с уродливыми саженцами и постепенно уничтожается. При этом кленовые леса в силу климатических условий создать в России не получается. Таким образом, экосистема Новосибирска подвергается страшной угрозе.
Закрепившись в городе и образовав заросли, американский клен привлекает насекомых-вредителей. Щитовки и червецы переползают на плодовые деревья и не дают развиваться молодым яблонькам. Бороться с кленом очень сложно.
«Его нужно резко ограничивать, уничтожать по максимуму. Наилучший вариант — обрезать ветви», — посоветовал Николай Лащинский.