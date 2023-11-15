Комары пробудились в ноябре в Новосибирской области

Хотя может показаться странным, что в ноябре появились комары при таких погодных условиях, на самом деле это не является редкостью. Как оказалось, аномалии в погоде, такие как отсутствие снега и положительные температуры в середине ноября, оказывают влияние на внутренние ритмы зимовки насекомых.