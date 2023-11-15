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Комары пробудились в ноябре в Новосибирской области

Комары пробудились в ноябре в Новосибирской области

15 ноября 2023, 02:13
Фото: Midjourney
В Новосибирской области в ноябре, несмотря на холодную погоду, были обнаружены комары.

Комаров заметили в ноябре в Новосибирской области. Причиной такого появления насекомых стала аномально теплая погода в конце осени. Насекомых увидели на снегу рядом с Карпысакским водопадом в Тогучинском районе, когда за окном было +5 градусов.

Хотя может показаться странным, что в ноябре появились комары при таких погодных условиях, на самом деле это не является редкостью. Как оказалось, аномалии в погоде, такие как отсутствие снега и положительные температуры в середине ноября, оказывают влияние на внутренние ритмы зимовки насекомых.

Некоторые виды комаров в этом регионе проводят зиму в дуплах деревьев, пещерах, подвалах домов и погребах.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Насекомые#Эмилия Губарева#Комары
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