Комары пробудились в ноябре в Новосибирской области

Posted Сегодня, 02:13
Published Сегодня, 02:13
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Updated Сегодня, 02:16
Комаров заметили в ноябре в Новосибирской области. Причиной такого появления насекомых стала аномально теплая погода в конце осени. Насекомых увидели на снегу рядом с Карпысакским водопадом в Тогучинском районе, когда за окном было +5 градусов.
Хотя может показаться странным, что в ноябре появились комары при таких погодных условиях, на самом деле это не является редкостью. Как оказалось, аномалии в погоде, такие как отсутствие снега и положительные температуры в середине ноября, оказывают влияние на внутренние ритмы зимовки насекомых.
Некоторые виды комаров в этом регионе проводят зиму в дуплах деревьев, пещерах, подвалах домов и погребах.