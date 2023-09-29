Школьников в Новосибирске кормят червями: так ли это?

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Запись о еде с «сюрпризом» появилась в паблике «Инцидент Новосибирск» 27 сентября. Автор поста рассказал, что регулярно в пище школьной столовой обнаруживают червей. В качестве доказательства — фото и видео, на которых насекомые ползают в каше и хлебе.
«Мои дети имеют право на бесплатное льготное питание, но категорически отказываются от него, и я их понимаю, конечно, — написала мать одного из учеников. — Я и некоторые другие родители оставили жалобы, будем писать в Роспотребнадзор».
Вскоре сообщение подхватили почти все местные СМИ. Заголовки кричали о том, что в школе №96 антисанитария. Однако позже оказалось, что новости о червивой каше — всего лишь фейк.
Выяснилось, что ролик постановочный, а съемку инициировали сами дети, чтобы насолить директору учебного заведения. Конфликт между руководителем и одним из учеников произошел 22 сентября, когда директор сделала последнему замечание. Через несколько дней, 25 сентября, она ушла в отпуск, тогда мальчик решил освоить тонкости информационной войны.
«В этот день мальчик был с классом дежурным по столовой и подложил червяка сначала в тарелку с хлебом, потом в кашу. Всё это снимала девочка из класса, это видео запустили в родительский чат», — рассказали в мэрии Новосибирска.
После поста в паблике VK в школу выехала комиссия департамента образования, директора вызвали из отпуска. Фейк вскрылся после просмотра камер видеонаблюдения. При этом поставщик школьного питания обратился в полицию.