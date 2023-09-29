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Червей нашли в каше и хлебе

Школьников в Новосибирске кормят червями: так ли это?

29 сентября 2023, 06:11
Фото: Unsplash.com
Червей нашли в каше и хлебе

Подачу блюд с червями в новосибирской школе опровергли в мэрии

Жители Новосибирска и СМИ распространяют сообщение: учеников школы №96 кормят червями. «Живой» обед даже сняли на видео. Но достоверна ли эта информация?

Запись о еде с «сюрпризом» появилась в паблике «Инцидент Новосибирск» 27 сентября. Автор поста рассказал, что регулярно в пище школьной столовой обнаруживают червей. В качестве доказательства — фото и видео, на которых насекомые ползают в каше и хлебе.

«Мои дети имеют право на бесплатное льготное питание, но категорически отказываются от него, и я их понимаю, конечно, — написала мать одного из учеников. — Я и некоторые другие родители оставили жалобы, будем писать в Роспотребнадзор».

Вскоре сообщение подхватили почти все местные СМИ. Заголовки кричали о том, что в школе №96 антисанитария. Однако позже оказалось, что новости о червивой каше — всего лишь фейк.

Выяснилось, что ролик постановочный, а съемку инициировали сами дети, чтобы насолить директору учебного заведения. Конфликт между руководителем и одним из учеников произошел 22 сентября, когда директор сделала последнему замечание. Через несколько дней, 25 сентября, она ушла в отпуск, тогда мальчик решил освоить тонкости информационной войны.

«В этот день мальчик был с классом дежурным по столовой и подложил червяка сначала в тарелку с хлебом, потом в кашу. Всё это снимала девочка из класса, это видео запустили в родительский чат», — рассказали в мэрии Новосибирска.

После поста в паблике VK в школу выехала комиссия департамента образования, директора вызвали из отпуска. Фейк вскрылся после просмотра камер видеонаблюдения. При этом поставщик школьного питания обратился в полицию.

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#Общество#Новосибирск#Дети#Школа#Роспотребнадзор#Столовая#Алина Гурицкая#Школьная столовая
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