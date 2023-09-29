Школьников в Новосибирске кормят червями: так ли это?

Выяснилось, что ролик постановочный, а съемку инициировали сами дети, чтобы насолить директору учебного заведения. Конфликт между руководителем и одним из учеников произошел 22 сентября, когда директор сделала последнему замечание. Через несколько дней, 25 сентября, она ушла в отпуск, тогда мальчик решил освоить тонкости информационной войны.