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Published Сегодня, 03:28

Modified Сегодня, 03:30

Updated Сегодня, 03:30

Дети мерзнут в школах

В Новосибирске 4 школы не подключили к теплу с начала отопительного сезона

26 сентября 2023, 03:28
Фото: 1MI
Дети мерзнут в школах
Отопление поступило не во все школы Новосибирска, о чем стало известно во время аппаратного совещания в мэрии 26 сентября.

С 21 сентября в Новосибирске стартовал отопительный период. В первую очередь были подключены социальные объекты — школы, детские сады, больницы. С 25 сентября компания «СГК» начала подключение жилья.

По словам начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрия Перязева, более 70% из 1430 социальных объектов уже получили отопление. Из 317 школ только 4 не имеют тепла, но они будут подключены 26 сентября.

За день работы было подключено отопление в 20% из 8284 многоквартирных домов с центральным отоплением. В некоторых случаях возникли технические сложности, и эти объекты будут запускать в последний день.

Мэр Анатолий Локоть поставил задачу обеспечить теплом все не подключенные социальные учреждения сегодня, независимо от причин задержки.

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#Эмилия Губарева
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