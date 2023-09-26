В Новосибирске 4 школы не подключили к теплу с начала отопительного сезона

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
С 21 сентября в Новосибирске стартовал отопительный период. В первую очередь были подключены социальные объекты — школы, детские сады, больницы. С 25 сентября компания «СГК» начала подключение жилья.
По словам начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрия Перязева, более 70% из 1430 социальных объектов уже получили отопление. Из 317 школ только 4 не имеют тепла, но они будут подключены 26 сентября.
За день работы было подключено отопление в 20% из 8284 многоквартирных домов с центральным отоплением. В некоторых случаях возникли технические сложности, и эти объекты будут запускать в последний день.
Мэр Анатолий Локоть поставил задачу обеспечить теплом все не подключенные социальные учреждения сегодня, независимо от причин задержки.