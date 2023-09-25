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Тепло поступает в дома

Где дали отопление 25 сентября в Новосибирске: районы, улицы и график подключения

25 сентября 2023, 00:03
Фото: 1MI
Тепло поступает в дома

В Новосибирске с 25 сентября начали давать отопление в жилые дома

С 25 сентября в Новосибирске начнется подключение тепла к жилым домам. На правом берегу города тепло поступит на десятки улиц Железнодорожного, Калининского и Октябрьского районов, а на левом — только на отдельные участки жилого фонда.

Подключение тепла будет происходить поэтапно. Сначала тепло получат все социальные объекты, подключенные к нескольким тепловым электростанциям: ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. К первой очереди относятся детские сады, школы, поликлиники, а также жилые дома, где на первых этажах расположены социальные объекты. Также тепло будет подключено к школам, детским садам и поликлиникам, которые получают его от котельных. Подключение этих объектов состоялось 21 и 22 сентября. А подключение жилых домов с 25 и 26 сентября.

К отоплению подключили жилые дома, находящиеся возле ТЭЦ-2 (Ленинский вывод): улицы Планировочная, Путевая, Котовского (частично), Блюхера (нечетная сторона), Выставочная, Пермитина, поселок Восточный, 1-я и 2-я Чулымская, Ясный Берег.

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Также были подключены дома, расположенные вблизи ТЭЦ-2 (Городской вывод): Фабричная, Кубановская, Прибрежная, Чернышевский спуск, Владимировская, Инская, Серебренниковская, Колыванская, Каинская, Сибревкома, Чаплыгина (от Серебренниковской), Свердлова, Октябрьская, Максима Горького, Щетинкина, Депутатская (от Красного проспекта до Каменской).

Третий этап подключил к отоплению дома, расположенные возле ТЭЦ-3: часть Троллейного жилого массива, Янтарная, Связистов, Филатова, Халтурина, Фасадная, Забалуева, Западный жилмассив, Палласа, часть Затулинского жилого массива, Петухова (от Палласы до Громова), Беловежская.

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В рамках четвертого этапа были подключены дома, находящиеся близ ТЭЦ-4: Новая Заря, Олеко Дундича, Учительская, Народная, Б. Хмельницкого, Магаданская, Катодная, Минина, Аэропорт, Даргомыжского, Северная, Красный проспект, Дунаевского, Пятницкого, жилая зона по улице Ковальчук до площади Калинина, Рассветная, Красных Зорь, Курчатова, Земнухова, 5 микрорайон (1 очередь), Мясниковой.

Наконец, пятый этап охватил дома, находящиеся рядом с ТЭЦ-5: Чапаева, Пожарского, Первомайская, Героев Революции, Шмидта, Баумана, Маяковского, Физкультурная, Красный Факел, Марии Ульяновой, Тельмана, Эйхе, Заречная, Выборная, Вилюйская, Рябиновая, Ключ-Камышенское плато, Лазурная, Высоцкого, Т. Снежиной, В. Потылицына, Куприна, Есенина, Доватора, Гусинобродское шоссе, Толбухина, Карбышева, Липецкая.

Подробнее о других подключениях по ссылке.

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#Общество#Новосибирск#Тепло#Отопление#Жилые дома#Эмилия Губарева
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