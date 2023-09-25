Где дали отопление 25 сентября в Новосибирске: районы, улицы и график подключения

Подключение тепла будет происходить поэтапно. Сначала тепло получат все социальные объекты, подключенные к нескольким тепловым электростанциям: ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. К первой очереди относятся детские сады, школы, поликлиники, а также жилые дома, где на первых этажах расположены социальные объекты. Также тепло будет подключено к школам, детским садам и поликлиникам, которые получают его от котельных. Подключение этих объектов состоялось 21 и 22 сентября. А подключение жилых домов с 25 и 26 сентября.