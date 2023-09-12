Кому дать отопление в Новосибирске в первую очередь осенью 2023 распорядился мэр

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
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Updated Сегодня, 03:23
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть дал поручение городскому департаменту ЖКХ и энергетики о досрочном подключении отопления при наличии обращений от потребителей. Особенное внимание будет уделено заявкам от социальных объектов: школ, детсадов, медицинских учреждений.
«Это задача номер один для департамента», — сказал глава муниципалитета, обращаясь к главе профильного ведомства в ходе аппаратного совещания в мэрии во вторник 12 сентября.
Напомним, официальное постановление о начала отопительного сезона в Новосибирске подписывают, когда средняя температура воздуха в городе держится на уровне ниже +8 градусов в течение пяти дней подряд.