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Включить теплло можно до начала официального начала потопительного сезона

Кому дать отопление в Новосибирске в первую очередь осенью 2023 распорядился мэр

12 сентября 2023, 03:21
Фото: 1MI
Включить теплло можно до начала официального начала потопительного сезона
Анатолий Локоть дал поручение о досрочном подключении тепла по заявкам потребителей, назвав эту работу первостепенной задачей

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть дал поручение городскому департаменту ЖКХ и энергетики о досрочном подключении отопления при наличии обращений от потребителей. Особенное внимание будет уделено заявкам от социальных объектов: школ, детсадов, медицинских учреждений.

«Это задача номер один для департамента», — сказал глава муниципалитета, обращаясь к главе профильного ведомства в ходе аппаратного совещания в мэрии во вторник 12 сентября.

Напомним, официальное постановление о начала отопительного сезона в Новосибирске подписывают, когда средняя температура воздуха в городе держится на уровне ниже +8 градусов в течение пяти дней подряд.

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#Общество#Город#Новосибирск#Отопление#Соцучреждения
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