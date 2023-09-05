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Published Сегодня, 09:37

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Updated Сегодня, 09:39

.Когда дадут тепло в квартиры Новосибирска

В Новосибирске сравнили даты включения отопления в домах за последние годы

5 сентября 2023, 09:37
Фото: 1MI
.Когда дадут тепло в квартиры Новосибирска
Теплые дни скоро отступят от Новосибирска, в квартирах начнет холодать и многие интересуются вопросом, когда начнется отопительный сезон. Вспомним все даты его запуска за последние 7 лет.

Согласно установленному в регионе порядку, отопление включают, когда в среднем днем устанавливается температура воздуха ниже +8 градусов и держится 5 дней подряд. Иногда могут задержать включение тепла по разным причинам: из-за аварий на теплосетях и прочего.

Новосибирцы помнят, что в 2016 году батареи прогревали в 20-х числах сентября. В этих же числах отопление включили в следующем году.

А в 2018 году тепло дали 19 сентября в административные здания, а 24 сентября в жилые дома. В 2019-м в квартирах потеплело 25 сентября.

Самым холодным годом оказался 2022-й. Тогда батареи подключили к теплу 15 сентября.

Пока точная дата старта отопительного сезона в 2023 году в Новосибирске неизвестна. Но синоптики обещают резкое похолодание до +10…+8 градусов после 22 сентября.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Отопление#Температура#Теплосети
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