В Новосибирске сравнили даты включения отопления в домах за последние годы

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Согласно установленному в регионе порядку, отопление включают, когда в среднем днем устанавливается температура воздуха ниже +8 градусов и держится 5 дней подряд. Иногда могут задержать включение тепла по разным причинам: из-за аварий на теплосетях и прочего.
Новосибирцы помнят, что в 2016 году батареи прогревали в 20-х числах сентября. В этих же числах отопление включили в следующем году.
А в 2018 году тепло дали 19 сентября в административные здания, а 24 сентября в жилые дома. В 2019-м в квартирах потеплело 25 сентября.
Самым холодным годом оказался 2022-й. Тогда батареи подключили к теплу 15 сентября.
Пока точная дата старта отопительного сезона в 2023 году в Новосибирске неизвестна. Но синоптики обещают резкое похолодание до +10…+8 градусов после 22 сентября.