atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:06

Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 05:08

Updated Сегодня, 05:08

Обсуждение готовности к отопительному сезону 2023-2024.

Новосибирская область готова к прохождения нового отопительного периода

4 сентября 2023, 05:06
Фото: nso.ru
Обсуждение готовности к отопительному сезону 2023-2024.
Губернатор Андрей Травников провёл оперативное совещание в Правительстве региона. С докладом о предварительных результатах подготовки к отопительному периоду 2023–2024 гг. выступил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

По состоянию на 4 сентября подготовлено объектов ЖКХ: 43,2 млн кв. м сетей жилищного фонда (90%); 955 котельных (85%); 4421 км тепловых сетей (87%); 9617 км водопроводных сетей (91%). Текущий запас угля на складах котельных коммунальных предприятий составляет 80% от нормативного запаса.

В целом, муниципальным образованиям на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду, на ремонтно-восстановительные работы, формирование нормативного запаса топлива и погашение кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы предусмотрена государственная поддержка в размере 2 млрд 520 млн рублей из средств областного бюджета.

По инвестиционной и ремонтной программам СГК завершается замена трубопроводов и строительных конструкций на 31 участке в Новосибирске. Общая протяжённость перекладки теплосетей в Новосибирске составляет 20,8 км в однотрубном исчислении, что почти в 2 раза больше объёмов прошлого года.

На 24 участках ведётся перекладка сетей по современной технологии в пенополиуретановой изоляции (ППУ) с системой дистанционного контроля повреждений. В объёмах 2023 г. также 4 участка тепловой сети, реализуемых с участием средств Фонда национального благосостояния.

Сейчас 7 участков полностью закончены. На них выполнено благоустройство. По 19 участкам максимально выполнены подготовительные и строительные работы и заканчивается монтаж трубопроводов. По 5 участкам работы ещё идут, проектной организацией разработаны временные схемы прокладки трубопроводов, обеспечивающих начало отопительного сезона и надёжную подачу тепла. Задержка по этим участкам связана, в первую очередь, с масштабной программой перекладки. Для ускорения работ на тепловых сетях привлечены подрядные организации из 7 городов Сибири.

В этом году СГК реализует модернизацию центральных тепловых пунктов: выполнены мероприятия по ЦТП на левом берегу по программе цифровизации тепловой сети — смонтированы датчики расходов, давления и температуры на 102 ЦТП, все параметры в режиме онлайн передаются на диспетчерский пульт. Это позволяет в постоянном режиме контролировать параметры и оперативно реагировать на отклонения, что повышает качество теплоснабжения.

Другой масштабный проект — в р. п. Мошково ведётся комплексная модернизация системы теплоснабжения, которая включает строительство 5 газовых котельных взамен угольных и 14,3 километров сетей теплоснабжения и горячего теплоснабжения.

По поручению Губернатора Андрея Травникова продолжается работа по повышению безопасности энергоснабжения жилых домов в Новосибирске. Мэрией в министерство ЖКХ представлена заявка на выполнение проектно-изыскательских работ с целью перевода 86 многоквартирных домов со сжиженного на значительно более безопасный природный газ в рамках подпрограммы «Газификация» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области».

Также Денис Архипов напомнил, что Новосибирская область в марте 2023 г. выступила с рядом инициатив, в том числе по изменениям в законодательных актах, направленным на повышение уровня безопасности газифицированных многоквартирных домов. С 1 сентября вступили в силу внесённые новые нормы, в частности, определяющие, что только специализированные газораспределительные организации имеют право обслуживать газовые сети внутри МКД.

Губернатор Травников поручил обеспечить культуру работ в ходе замены теплосетей
Узнать подробнее
Читайте также:
Когда начнется отопительный сезон в Новосибирске в 2023 году — отвечает мэрия15 ноября города Новосибирской области должны быть готовы к отопительному сезону

Андрей Травников отметил необходимость соблюдения культуры работ при ремонте теплосетей в городе.

#Новосибирск#Новосибирская область#Отопление#Ольга Храмушкина
Подпишитесь
Школьник из Новосибирска попросил Путина о селфи на уроке «Разговор о важном»
1 сентября, 15:07
Скидка 8 рублей в транспорте Новосибирска начала действовать с 1 сентября 2023
1 сентября, 03:51
Под Новосибирском покупатели избили продавца школьных товаров
Вчера, 07:00
Уникальный аэроглиссер разработки КБ Туполева обнаружили под Новосибирском
Вчера, 06:53
Выборы губернатора дистанционно: как проголосовать через Госуслуги в Новосибирске
Сегодня, 05:37
Стало известно, кто будет новым министром образования Новосибирской области
2 сентября, 02:41