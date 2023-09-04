Новосибирская область готова к прохождения нового отопительного периода

Сейчас 7 участков полностью закончены. На них выполнено благоустройство. По 19 участкам максимально выполнены подготовительные и строительные работы и заканчивается монтаж трубопроводов. По 5 участкам работы ещё идут, проектной организацией разработаны временные схемы прокладки трубопроводов, обеспечивающих начало отопительного сезона и надёжную подачу тепла. Задержка по этим участкам связана, в первую очередь, с масштабной программой перекладки. Для ускорения работ на тепловых сетях привлечены подрядные организации из 7 городов Сибири.