В 2023 году в рамках инвестиционной и ремонтной программ новосибирского филиала СГК в Новосибирске планируется выполнить капитальный ремонт 32 участков теплосетей общей протяжённостью 19,2 км. За счёт бюджетного кредита запланирована реконструкция теплосетей с целью снижения аварийности на участках общей протяжённостью 4,2 километров по ул. Связистов, Революции, Дачная, Широкая.