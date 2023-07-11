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Губернатор Травников поручил обеспечить культуру работ в ходе замены теплосетей

11 июля 2023, 10:10
Фото: nso.ru
В Новосибирке идет большая программа обновления теплосетей
Глава Новосибирской области проконтролировал ход, качество и темпы работ на объекте реконструкции магистральной тепловой сети по ул. Дачная в Новосибирске

В ходе выездного совещания со специалистами в сфере ЖКХ губернатор Андрей Травников напомнил, что в прошлом году «Сибирская генерирующая компания» начала большую программу ремонта.

«Программа многолетняя. С одной стороны, она долгожданная, потому что всем надоели эти порывы. С другой стороны, любые ремонтные работы вызывают определённые неудобства. Необходимы дополнительные требования к культуре производства работ подрядчиками. Их надо постепенно приучать и к объёмам, и к требованиям. На старте требования сформулировать — я настаиваю, чтобы это было не только качество и запланированные объёмы и сроки, но и культура производства, чтобы горожане осознавали, что эти неудобства — ради большой работы», — заявил глава региона.

В 2023 году в рамках инвестиционной и ремонтной программ новосибирского филиала СГК в Новосибирске планируется выполнить капитальный ремонт 32 участков теплосетей общей протяжённостью 19,2 км. За счёт бюджетного кредита запланирована реконструкция теплосетей с целью снижения аварийности на участках общей протяжённостью 4,2 километров по ул. Связистов, Революции, Дачная, Широкая.

В рамках утверждённой правительством Новосибирской области программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры в 2023–2024 годах планируется проведение капитального ремонта и реконструкции 242 километров коммунальных сетей, в том числе 69 километров тепловых сетей. Финансирование программы составляет 4,5 млрд рублей, в том числе средства областного бюджета — 2,1 млрд рублей, средства ППК «Фонд развития территорий» — 2,3 млрд рублей.

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#Город#Новосибирск#Ремонт#Трубы#Энергетики
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