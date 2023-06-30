Губернатор Андрей Травников дал старт масштабной реновации новосибирского транспорта

Помощник президента России Игорь Левитин, губернатор Андрей Травников и управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Николай Шилов приняли участие в церемонии передачи ключей от новых троллейбусов марки «Горожанин» для пассажирских маршрутов города Новосибирска. Мероприятие состоялось в рамках X Международного Сибирского транспортного форума.



В ходе церемонии глава региона отметил, что выпуск на линию очередной партии новых троллейбусов фактически даёт старт масштабной реновации парка городского транспорта. К концу 2023 года в Новосибирск поступят 120 современных троллейбусов белорусско-уфимского производства, закупленных по лизингу при участии Сбербанка. А в следующем году — ещё 49, которые будут приобретены по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги».



«Три года назад стартовала программа ускоренного обновления нерельсового общественного транспорта в Новосибирске. В эти годы мы старались использовать все возможные варианты финансирования, от проекта „Народный бюджет“ до участия в различных федеральных программах. Сегодня мы присутствуем при передаче первой партии крупной закупки, осуществлённой совместно областным и городским бюджетами и „Сбербанк лизинг“. Спасибо всем нашим партнёрам! Современные троллейбусы уже опробованы на улицах Новосибирска. Будет обновлено около двухсот машин. За этот и следующий год мы полностью обновим троллейбусный парк города и продолжим обновление автобусного и трамвайного парков», — сказал Андрей Травников.



Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк, отметил: «Мы очень рады поучаствовать в обновлении парка общественного транспорта в регионе — комфортабельные троллейбусы выйдут на востребованные маршруты, что существенно увеличит пассажиропоток и повысит уровень комфорта для жителей Новосибирска. Сбер в регионе всегда остро реагирует на потребности и включается в социально-значимые сделки».



Новые машины с 20-километровой дальностью автономного хода позволят изменить маршрутную сеть города и продлить существующие маршруты электротранспорта к новым микрорайонам — Южно-Чемскому, Дивногорскому, в Новомарусино, Стрижи, Европейский берег, на ул. Выборную. Из технических особенностей новосибирских новых машин — система валидаторов для оплаты проезда и цифровая видеокамера, передающая картинку в систему «Безопасный город»



Вопросы обновления парка общественного транспорта Новосибирска находятся на особом контроле губернатора и правительства Новосибирской области. За последние годы, с 2017 по 2023, на условиях софинансирования из областного бюджета для города закуплено 366 единиц техники — 190 автобусов, 47 трамваев, 129 троллейбусов. Эта работа будет продолжена — в начале недели Андрей Травников поручил минфину проработать предложения о дополнительном финансировании обновления троллейбусов в Новосибирске.