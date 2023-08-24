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Posted Сегодня, 02:04

Published Сегодня, 02:04

Modified Сегодня, 05:57

Updated Сегодня, 05:57

Купаться еще можно

Самый последний жаркий день августа в Новосибирске — какая температура воды в Оби

24 августа 2023, 02:04
Фото: 1MI
Купаться еще можно
После пары теплых дней в Новосибирской области река Обь прогрелось до +21 °C. Смотрим прогноз.

По данным «Западно-Сибирского УГМС», температура в Новосибирском водохранилище составляет 19,3 °C. Такие данные представлены гидрометцентром утром 24 августа. А вот в реке Обь традиционно теплее. Вода прогрелась до 21 °C.

Стоит отметить, что сегодня самый жаркий день на текущей недели. Воздух прогреется до +30 °C. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс. Погоды». При этом ночью будет тоже весьма тепло — +19 °C.

Затем, до конца августа средняя температура днем будет варьироваться от +20 до +24 °C, а ночь. от +12 до +16 °C.

Напомним, ранее мы опубликовали прогноз погоды на сентябрь. Со второй половины месяца придут холода и дожди.

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