Самый последний жаркий день августа в Новосибирске — какая температура воды в Оби

Posted Сегодня, 02:04
Published Сегодня, 02:04
Modified Сегодня, 05:57
Updated Сегодня, 05:57
По данным «Западно-Сибирского УГМС», температура в Новосибирском водохранилище составляет 19,3 °C. Такие данные представлены гидрометцентром утром 24 августа. А вот в реке Обь традиционно теплее. Вода прогрелась до 21 °C.
Стоит отметить, что сегодня самый жаркий день на текущей недели. Воздух прогреется до +30 °C. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс. Погоды». При этом ночью будет тоже весьма тепло — +19 °C.
Затем, до конца августа средняя температура днем будет варьироваться от +20 до +24 °C, а ночь. от +12 до +16 °C.
Напомним, ранее мы опубликовали прогноз погоды на сентябрь. Со второй половины месяца придут холода и дожди.