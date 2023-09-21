Арктический холод приближается к Новосибирску — когда придут заморозки

Posted Сегодня, 01:37
Published Сегодня, 01:37
Modified Сегодня, 01:39
Updated Сегодня, 01:39
Близится арктическая погода в Новосибирске, и термометры покажут +2 ℃. Этот холод придет из Ханты-Мансийска.
По данным метеосервисов, в четверг, 21 сентября, не ожидается осадков, а воздух прогреется до +20… +22 ℃.
В пятницу, 22 сентября, ночью столбики термометров укажут +8… +10 ℃, а днем будет +19… +21 ℃.
На выходных резко похолодает из-за арктического холодного фронта из Ханты-Мансийска. Однако на следующей неделе ожидается потепление.
В субботу, 23 сентября, ночью будет +7… +9 ℃, а днем +10… +12 ℃. Возможен небольшой дождь и гроза в течение дня.
В воскресенье, 24 сентября, в ночное время температура опустится до +2… +4 ℃, а днем будет +9… +11 ℃. В ночное время возможен небольшой дождь, но днем осадков не ожидается.