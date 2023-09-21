atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:37

Published Сегодня, 01:37

Modified Сегодня, 01:39

Updated Сегодня, 01:39

Холодно станет в Новосибирске

Арктический холод приближается к Новосибирску — когда придут заморозки

21 сентября 2023, 01:37
Фото: 1MI
Холодно станет в Новосибирске

К Новосибирску приближается арктический холод до +2 ℃

В Новосибирске ожидается приближение арктического холода, в результате которого температура опустится до +2 ℃.

Близится арктическая погода в Новосибирске, и термометры покажут +2 ℃. Этот холод придет из Ханты-Мансийска.

По данным метеосервисов, в четверг, 21 сентября, не ожидается осадков, а воздух прогреется до +20… +22 ℃.

В пятницу, 22 сентября, ночью столбики термометров укажут +8… +10 ℃, а днем будет +19… +21 ℃.

На выходных резко похолодает из-за арктического холодного фронта из Ханты-Мансийска. Однако на следующей неделе ожидается потепление.

В субботу, 23 сентября, ночью будет +7… +9 ℃, а днем +10… +12 ℃. Возможен небольшой дождь и гроза в течение дня.

В воскресенье, 24 сентября, в ночное время температура опустится до +2… +4 ℃, а днем будет +9… +11 ℃. В ночное время возможен небольшой дождь, но днем осадков не ожидается.

Дожди и холод: заморозки до +6 ℃ ударят по Новосибирску
Узнать подробнее
Читайте также:
Климатолог предупреждает: осенью-2023 в Новосибирске ожидаются погодные аномалииСнегопады и морозы: погода в Новосибирске обещает холодные сюрпризы в октябреСГК опубликовала график подключения отопления по районам Новосибирска в 2023 году
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Заморозки#Температура#Эмилия Губарева
Подпишитесь
За базаром следят. Называем фамилии владельцев продуктовых рынков Новосибирска
Вчера, 01:56
СГК опубликовала график подключения отопления по районам Новосибирска в 2023 году
Вчера, 13:52
В Новосибирске глава комитета солдатских матерей назвала жалобы бойцов СВО
Вчера, 08:37
Заниматься сексом стало дороже с начала СВО — цены на презервативы выросли вдвое
Вчера, 07:32
Комбат «Веги» из Новосибирска Панферов назвал главные ошибки СВО
Сегодня, 02:27
В Новосибирске нашли самую худшую поликлинику: народный рейтинг 2ГИС
Вчера, 02:49