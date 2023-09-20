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Когда дадут отопление в жилые дома Новосибирска

Померзнем еще 6 дней: в Новосибирске не дадут отопление всем жилым домам в один день

20 сентября 2023, 07:45
Фото: 1MI
Когда дадут отопление в жилые дома Новосибирска

В Новосибирске жилые дома не получат отопление в один день

Отопительный сезон-2023 стартует в Новосибирске с 21 сентября, но не всем удастся в этот день погреться у батареи. Сначала тепло включат в детсадах и школах, а после 25 числа постепенно в жилых домах. Специалисты объяснили, почему нельзя запустить отопление во всех объектах одновременно.

По словам директора теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Максима Рябенко, сейчас на утверждении в мэрии находится график разворота всей отопительной системы в городе. Он рассчитан на шесть дней.

«То есть в течение всей недели мы запустим тепло во все объекты. В первую очередь в жилые дома, а промышленные предприятия получат тепло в октябре», — сообщил Рябенко на пресс-конференции ТАСС 20 сентября.

Он также объяснил, почему нельзя в один день согреть все жилые дома в Новосибирске. Оказалось, это сопряжено с рядом рисков.

«В один день нельзя запустить, потому что у нас большая централизованная система и, если включить сразу все насосные станции создастся напряжение в теплосетях — разные уровни перепадов и давления. По мере подключения домов, мы разворачиваем насосное оборудование и повышаем циркуляцию на теплоносители», — объяснил специалист.

Представители СГК отметили, что в Новосибирске готовность к отопительному сезону 100-процентная. Они ожидают, что подключения пройдут без происшествий.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Отопление#Теплосети
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