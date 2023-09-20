Померзнем еще 6 дней: в Новосибирске не дадут отопление всем жилым домам в один день

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Updated Сегодня, 07:47
По словам директора теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Максима Рябенко, сейчас на утверждении в мэрии находится график разворота всей отопительной системы в городе. Он рассчитан на шесть дней.
«То есть в течение всей недели мы запустим тепло во все объекты. В первую очередь в жилые дома, а промышленные предприятия получат тепло в октябре», — сообщил Рябенко на пресс-конференции ТАСС 20 сентября.
Он также объяснил, почему нельзя в один день согреть все жилые дома в Новосибирске. Оказалось, это сопряжено с рядом рисков.
«В один день нельзя запустить, потому что у нас большая централизованная система и, если включить сразу все насосные станции создастся напряжение в теплосетях — разные уровни перепадов и давления. По мере подключения домов, мы разворачиваем насосное оборудование и повышаем циркуляцию на теплоносители», — объяснил специалист.
Представители СГК отметили, что в Новосибирске готовность к отопительному сезону 100-процентная. Они ожидают, что подключения пройдут без происшествий.