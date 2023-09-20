Померзнем еще 6 дней: в Новосибирске не дадут отопление всем жилым домам в один день

В Новосибирске жилые дома не получат отопление в один день

Отопительный сезон-2023 стартует в Новосибирске с 21 сентября, но не всем удастся в этот день погреться у батареи. Сначала тепло включат в детсадах и школах, а после 25 числа постепенно в жилых домах. Специалисты объяснили, почему нельзя запустить отопление во всех объектах одновременно.