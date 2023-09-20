Капитальный ремонт теплосетей завершается на улице Коммунистической

«Сегодня уделяем большое значение выездным совещаниям, на которых контролируем окончание ремонтных работ на теплосетях. Объем работ — большой, более 50 километров по разным программам в этом году ремонтируют ООО „СГК“ и МУП „Энергия“. Основные объекты к отопительному сезону будут сданы, на трех объектах работы продолжатся и в октябре — на улицах Комбинатской, Связистов и Выборной. Подключение домов при этом не пострадает, отопление будет подаваться по временной схеме. Ремонт участка теплосети на ул. Коммунистической практически завершен», — подчеркнул мэр Анатолий Локоть.