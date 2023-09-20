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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на выездном совещании по капремонту тепломагистрали на ул. Коммунистической.

Капитальный ремонт теплосетей завершается на улице Коммунистической

20 сентября 2023, 05:20
Фото: Пресс-центр мэрии г. Новосибирска
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на выездном совещании по капремонту тепломагистрали на ул. Коммунистической.
«В Новосибирске в этом году отремонтируют более 50 км теплосетей, основные объекты готовы к отопительному сезону, на трех работы продолжатся в октябре. Несмотря на это, тепло во все дома подадут своевременно», — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на выездном совещании по ремонту теплосетей.

Мэр Анатолий Локоть напомнил, что старт отопительного сезона в этом году — 21 сентября, сначала к теплу будут подключены социальные объекты, поликлиники и детские сады, потом жилый дома и предприятия, промышленные площадки. Индивидуальные заявки на подключение будут обработаны и выполнены при наличии технических возможностей.

«Сегодня уделяем большое значение выездным совещаниям, на которых контролируем окончание ремонтных работ на теплосетях. Объем работ — большой, более 50 километров по разным программам в этом году ремонтируют ООО „СГК“ и МУП „Энергия“. Основные объекты к отопительному сезону будут сданы, на трех объектах работы продолжатся и в октябре — на улицах Комбинатской, Связистов и Выборной. Подключение домов при этом не пострадает, отопление будет подаваться по временной схеме. Ремонт участка теплосети на ул. Коммунистической практически завершен», — подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Завершение капремонта тепломагистралей.Завершение капремонта тепломагистралей.
Завершение капремонта тепломагистралей.
Фото: Пресс-центр мэрии г. Новосибирска

Вс работы по ремонту тепломагистрали на ул. Коммунистической разделены на этапы. На этом участке будет проведен капитальный ремонт теплосетей протяженностью 216 м в однотрубном исчислении. Первый этап работ завершен, на участке, где теплосети уже приведены в порядок, уложено временное дорожное покрытие. На втором и третьих участках демонтированы железобетонные перекрытия и трубы, смонтирован трубопровод, завершается монтаж железобетонного канала.

К теплосети подключены 290 объектов — 180 многоквартирных домов, девять детских и четыре лечебных учреждения, два вуза и 95 общественных зданий. Это почти 46 тысяч человек, комфорт которых зависит от надежности этого участка теплосети, отметил директор ООО «СГК» Игорь Лузанов.

Важно отметить, что работы проводились оперативно, с расчетом, чтобы минимально сократить помехи дорожному движению. Сначала работы шли на четной стороне Красного проспекта, далее перешли к ремонту теплосети на самом Красном проспекте, оперативно вскрыв асфальт в выходные дни, когда движение не такое интенсивное. Далее рабочие перешли к работам на нечетной стороне, здесь теплосеть удалось отремонтировать, не вскрывая асфальт. «На 22 сентября запланирован переход на постоянную схему теплоснабжения и до 15 октября — завершение благоустройства территории», — подчеркнул директор ООО «СГК» Игорь Лузанов.

230 домов отремонтировали в Новосибирске по программе ремонта многоквартирных домов
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В Новосибирске действует программа ремонта многоквартирных домов — по этой программе уже отремонтировали 230 домов.

#Новосибирск#Новосибирская область#Теплотрасса#Ольга Храмушкина#Теплосети
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