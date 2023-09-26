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Отопление дадут в дома за 6 дней

Когда включат отопление в Новосибирске в сентябре 2023 — в мэрии обещают за 6 дней

26 сентября 2023, 03:22
Фото: Павел Мирошников
Отопление дадут в дома за 6 дней

В мэрии сообщили, когда включат отопление в Новосибирске

Отопление включат в Новосибирске за шесть дней, о чем стало известно во время аппаратного совещания в мэрии города 26 сентября.

С 21 сентября в Новосибирске начался отопительный сезон. Первыми подключили социальные объекты — школы, детсады, больницы. С 25 сентября СГК запустила подключение жилого фонда.

Как сообщил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев, из 1430 социальных объектов — 1008 объектов подключили к теплу — это более 70%. Из 317 школ не подключено к теплу 4 учреждения. В них должны запустить тепло 26 сентября.

С начала сезона за день отопление подключили из 8284 домов с центральным отоплением —1644, это 20%. В последний день будут запускать объекты, с которыми были технические сложности.

Мэр Анатолий Локоть поручил дать тепло во все социальные учреждения сегодня, которые по каким либо причинам еще не подключены.

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#Общество#Новосибирск#Отопление#Эмилия Губарева
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