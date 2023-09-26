Когда включат отопление в Новосибирске в сентябре 2023 — в мэрии обещают за 6 дней

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
С 21 сентября в Новосибирске начался отопительный сезон. Первыми подключили социальные объекты — школы, детсады, больницы. С 25 сентября СГК запустила подключение жилого фонда.
Как сообщил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев, из 1430 социальных объектов — 1008 объектов подключили к теплу — это более 70%. Из 317 школ не подключено к теплу 4 учреждения. В них должны запустить тепло 26 сентября.
С начала сезона за день отопление подключили из 8284 домов с центральным отоплением —1644, это 20%. В последний день будут запускать объекты, с которыми были технические сложности.
Мэр Анатолий Локоть поручил дать тепло во все социальные учреждения сегодня, которые по каким либо причинам еще не подключены.