atas.info
ГлавноеВсе новости

Школьная столовая

Выбрать дату
Апрель
Несвежей пищей для искитимских школьников займутся следователи
4 апреля, 13:10
Сентябрь 2023
Школьников в Новосибирске кормят червями: так ли это?
Жители Новосибирска и СМИ распространяют сообщение: учеников школы №96 кормят червями. «Живой» обед даже сняли на видео. Но достоверна ли эта информация?
29 сентября 2023, 06:11

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика