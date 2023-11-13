Черные черви и ледяные макароны: в новосибирской больнице царит жуткая антисанитария

Как рассказала сотрудница «КП-Новосибирск», слегшая в больницу с пневмонией, уже ночью по тумбочке поползли тараканы. Несмотря на ужас девушки, насекомые вели себя вполне вольготно, так как палаты практически не убираются. Подоконники почернели от грязи, а окна и стены покрылись трещинами.