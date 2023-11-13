Черные черви и ледяные макароны: в новосибирской больнице царит жуткая антисанитария

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Как рассказала сотрудница «КП-Новосибирск», слегшая в больницу с пневмонией, уже ночью по тумбочке поползли тараканы. Несмотря на ужас девушки, насекомые вели себя вполне вольготно, так как палаты практически не убираются. Подоконники почернели от грязи, а окна и стены покрылись трещинами.
В туалете журналистка обнаружила черных червей прямо на ободке унитаза. Поскольку за уборку отвечает только старшая медсестра, девушке вместе с соседкой по палате пришлось отмывать помещение самим.
Но апофеозом всего стала еда. Больным дают ледяные слипшиеся макароны, пересоленную гречку и мерзкую на вкус котлету. При этом тарелки практически не моются и покрылись жиром.