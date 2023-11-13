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В больнице пациентам создали невыносимые условия

Черные черви и ледяные макароны: в новосибирской больнице царит жуткая антисанитария

13 ноября 2023, 06:09
Фото: Midjourney
В больнице пациентам создали невыносимые условия

В Новосибирске больницу заполонили тараканы и черные черви

В городской больнице Новосибирска для пациентов создали ужасающие условия. Им приходится жить с насекомыми и червями и есть отвратительную еду.

Как рассказала сотрудница «КП-Новосибирск», слегшая в больницу с пневмонией, уже ночью по тумбочке поползли тараканы. Несмотря на ужас девушки, насекомые вели себя вполне вольготно, так как палаты практически не убираются. Подоконники почернели от грязи, а окна и стены покрылись трещинами.

В туалете журналистка обнаружила черных червей прямо на ободке унитаза. Поскольку за уборку отвечает только старшая медсестра, девушке вместе с соседкой по палате пришлось отмывать помещение самим.

Но апофеозом всего стала еда. Больным дают ледяные слипшиеся макароны, пересоленную гречку и мерзкую на вкус котлету. При этом тарелки практически не моются и покрылись жиром.

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#Медицина#Новосибирск#Здравоохранение#Больница#Пациентка#Антисанитария#Александр Ляхов
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