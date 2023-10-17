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Updated Сегодня, 10:09

В Новосибирске отдают редких насекомых — аннамских палочников

В Новосибирске отдают редких насекомых — аннамских палочников

17 октября 2023, 10:02
Фото: 1MI
В Новосибирске местная жительница хочет отдать аннамских палочников, которых она приобрела для своего ребенка, но теперь ищет им новый дом, так как они быстро растут и требуют внимательного ухода.

В Новосибирске сибирячка решила отдать в добрые руки необычных насекомых — аннамских палочников, которые выглядят как ветви растений. В

объявлении она предлагает передать четырех аннамских палочников, вместе с аквариумом и продовольствием.

Эти насекомые прожили у семьи всего пару недель: их купили для детей, но потом те потеряли интерес. Примечательно, что аннамские палочники растут очень быстро. Эти насекомые довольно хрупкие, и неосторожное обращение с ними может причинить им травмы. Они питаются листьями и пьют воду, которую нужно распылять на стенки аквариума из пульверизатора.

Фото: Авито
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#Новосибирск#Насекомые#Продажа#Еда#Эмилия Губарева
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