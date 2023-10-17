В Новосибирске отдают редких насекомых — аннамских палочников

Эти насекомые прожили у семьи всего пару недель: их купили для детей, но потом те потеряли интерес. Примечательно, что аннамские палочники растут очень быстро. Эти насекомые довольно хрупкие, и неосторожное обращение с ними может причинить им травмы. Они питаются листьями и пьют воду, которую нужно распылять на стенки аквариума из пульверизатора.