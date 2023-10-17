В Новосибирске отдают редких насекомых — аннамских палочников

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
В Новосибирске сибирячка решила отдать в добрые руки необычных насекомых — аннамских палочников, которые выглядят как ветви растений. В
объявлении она предлагает передать четырех аннамских палочников, вместе с аквариумом и продовольствием.
Эти насекомые прожили у семьи всего пару недель: их купили для детей, но потом те потеряли интерес. Примечательно, что аннамские палочники растут очень быстро. Эти насекомые довольно хрупкие, и неосторожное обращение с ними может причинить им травмы. Они питаются листьями и пьют воду, которую нужно распылять на стенки аквариума из пульверизатора.