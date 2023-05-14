atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

Изображение материала

В Новосибирске упавшее дерево раздавило автомобили во дворе на Фасадной

14 мая 2023, 06:35
Фото: Инцидент Новосибирск
В Новосибирске дерево раздавило автомобили
Ветхое дерево обрушилось на две припаркованные машины во дворе дома в Новосибирске. Пострадавшие машины показали местные жители в соцсетях.

Инцидент произошел днем 14 мая на улице Фасадной 28/1. Две черные иномарки стояли под огромным деревом, которое в итоге на них свалилось.

Деревце смяло, по словам очевидцев, Ford Mondeo и Hyundai Tucson. Разбиты стекла, продавлена крыша, смыт кузов.

«Владельцы уже подсчитывают ущербы и обзванивают управляющую компанию, хотят компенсации. Предположительно, на ремонт им потребуется несколько сотен тысяч рублей», — рассказали очевидцы Atas.info.

Отметим, в этом ЧП кроме автомобилей никто не пострадал.

#Алина Шефер#Дерево#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Чем грозит неявка на военные сборы, объяснили новосибирские юристы
11 мая 06:14
График отключений горячей воды в мае 2023: больше ста улиц Новосибирска
10 мая 07:38
Фейк или злой умысел: что известно про раздачу саженцев кедров в Новосибирске
12 мая 06:26
В гимназии №10 для бастующих третьеклассников в Новосибирске создадут отдельный класс
12 мая 05:50
Как узнать дату и адрес отключения горячей воды в 2023 в Новосибирске – онлайн карта
12 мая 04:59
Где находятся камеры, фиксирующие непристегнутый ремень в машине в Новосибирске
11 мая 05:33