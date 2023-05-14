В Новосибирске упавшее дерево раздавило автомобили во дворе на Фасадной

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Инцидент произошел днем 14 мая на улице Фасадной 28/1. Две черные иномарки стояли под огромным деревом, которое в итоге на них свалилось.
Деревце смяло, по словам очевидцев, Ford Mondeo и Hyundai Tucson. Разбиты стекла, продавлена крыша, смыт кузов.
«Владельцы уже подсчитывают ущербы и обзванивают управляющую компанию, хотят компенсации. Предположительно, на ремонт им потребуется несколько сотен тысяч рублей», — рассказали очевидцы Atas.info.
Отметим, в этом ЧП кроме автомобилей никто не пострадал.