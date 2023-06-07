Старый тополь рухнул на дорогу в Новосибирске, расколовшись на две части — ФОТО

Posted Сегодня, 02:02
Published Сегодня, 02:02
Modified Сегодня, 02:04
Updated Сегодня, 02:04
В Новосибирске произошла неприятная для автомобилистов ситуация. Старое и массивное дерево на улице Красносельской рухнуло и перегородило дорогу. Убрать его с проезжей части помогли коммунальные службы города, к которым на помощь пришли спасатели МАСС.
Используя бензоинструмент, спасатели аккуратно распилили ствол и крупные ветки старого тополя, освободив проезжую часть от дерева.
Сотрудники коммунальных служб заботливо убрали все оставшиеся ветки растения. Операция заняла ровно час.