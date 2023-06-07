Старый тополь рухнул на дорогу в Новосибирске, расколовшись на две части — ФОТО

В Новосибирске произошла неприятная для автомобилистов ситуация. Старое и массивное дерево на улице Красносельской рухнуло и перегородило дорогу. Убрать его с проезжей части помогли коммунальные службы города, к которым на помощь пришли спасатели МАСС.