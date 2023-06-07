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Старый тополь рухнул на дорогу в Новосибирске, расколовшись на две части — ФОТО

7 июня 2023, 02:02
Фото: МАСС/ВК
Пострадавших нет

В Новосибирске старый тополь рухнул на дорогу улицы Красносельской

Спасатели помогли коммунальным службам убрать опасное дерево на улице Красносельской в Новосибирске, о чем говорится в ВК-группе «МАСС».

В Новосибирске произошла неприятная для автомобилистов ситуация. Старое и массивное дерево на улице Красносельской рухнуло и перегородило дорогу. Убрать его с проезжей части помогли коммунальные службы города, к которым на помощь пришли спасатели МАСС.

Используя бензоинструмент, спасатели аккуратно распилили ствол и крупные ветки старого тополя, освободив проезжую часть от дерева.

Сотрудники коммунальных служб заботливо убрали все оставшиеся ветки растения. Операция заняла ровно час.

Тополь упал Тополь упал
Тополь упал Тополь упал
Тополь упал Тополь упал
Тополь упал
Фото: МАСС
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#Эмилия Губарева#Дерево#МАСС#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск
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