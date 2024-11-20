Интересные факты для тех, кто собирает конские каштаны

Конский каштан (Aesculus hippocastanum) — плодовое дерево, довольно популярно во многих регионах России. Его листья, семена, цветы и кора содержат важные биологически активные соединения и могут быть полезны для здоровья человека. Наиболее известное свойство этих орехов связано с облегчением боли в суставах и снижение судорог в ногах.
Однако не смотря на очевидную пользу многие так и не понимают, можно ли есть конские каштаны?
Съедобные и несъедобные каштаны
На самом деле существует два типа каштанов:
- Четырьмя основными видами съедобными орехами являются японский, американский, китайский и европейский каштан. Они содержат большое количество пищевых волокон, витаминов, минералов, полезных жиров и антиоксидантов и могут использоваться для создания сбалансированной, здоровой диеты. Каштаны растут в зелёных колючих скорлупках и обычно созревают с октября по декабрь. В отличие от других древесных орехов, каштаны содержат мало масла и много воды, что придаёт им уникальную мягкую текстуру. Однако их не следует путать с конскими каштанами.
- Конские каштаны — это несъедобные орехи! Ни в коем случае нельзя употреблять в пищу сырые семена конского каштана, так как они содержат токсичный компонент под названием эскулин. Из них делают пищевые добавки, которые используют при лечении различных заболеваний, включая хроническую венозную недостаточность (ХВН) и синдром раздражённого кишечника (СРК). Каштаны содержат в себе такие соединения, как антиоксиданты, хлорофиллы и сапонины, самым распространённым из которых является эсцин.
Конский каштан польза. Фото: Изображение Midjourney
Применение конского каштана
Традиционно конский каштан используется для облегчения симптомов при следующих недугах:
1. Улучшает здоровье ног при венозной недостаточности
Согласно исследованиям, конский каштан обладает противовоспалительными свойствами, который оказывает положительное влияние при боли в ногах, зуда, усталости и отёков.
2. Способствует заживлению после определенных травм
Также были получены хорошие результаты лечения при ушибах и других травмах, полученных при занятиях спортом. Использование эсцина местно показало улучшение подвижности, уменьшением отеков и боли.
3. Лечение мужского бесплодия
Согласно обзору альтернативных методов лечения мужского бесплодия, эскрин обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые улучшают мужскую фертильность.
- Конские каштаны могут вырастать до 40 метров в высоту и жить более 300 лет.
- Это дерево изначально ассоциировался с лошадьми, потому что когда листья опадают, стебли оставляют на ветке форму подковы с отверстиями для гвоздей.
- Сырые семена конского каштана ядовиты. Употребление добавок с конским каштаном может вызвать головокружение, тошноту и расстройство желудка.
- Происхождение названия конского каштана восходит к древним временам. Раньше считалось, что плоды этого дерева помогают лошадям дыша, избавляя от болезней легких.
- Многие виды конского каштана ценятся как декоративные деревья из-за их красивых соцветий, похожих на канделябры.