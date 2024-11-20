Интересные факты для тех, кто собирает конские каштаны

Конский каштан (Aesculus hippocastanum) — плодовое дерево, довольно популярно во многих регионах России. Его листья, семена, цветы и кора содержат важные биологически активные соединения и могут быть полезны для здоровья человека. Наиболее известное свойство этих орехов связано с облегчением боли в суставах и снижение судорог в ногах.