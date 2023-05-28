Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Вечером в субботу 27 мая большой тополь упал на дорогу на улице 40 лет Октября в Октябрьском районе города. Дерево перегородило дорогу и обесточило несколько домов.
По словам наших читателей, инцидент произошел около восьми часов вечера. Из-за отключения электричества сгорела бытовая техника некоторых владельцев квартир.
Кроме того, проезжая часть была заблокирована из-за упавшего дерева. По данным РЭС, специалисты на месте происшествия использовали специальные инструменты, чтобы освободить линию от ствола и веток. В настоящее время эксперты выясняют причину падения тополя. Электричество вернули ночью 28 мая.