Кроме того, проезжая часть была заблокирована из-за упавшего дерева. По данным РЭС, специалисты на месте происшествия использовали специальные инструменты, чтобы освободить линию от ствола и веток. В настоящее время эксперты выясняют причину падения тополя. Электричество вернули ночью 28 мая.