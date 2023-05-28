atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

Изображение материала

Упавший на дорогу тополь обесточил несколько домов в Новосибирске

28 мая 2023, 06:26
Фото: 1MI
Электричество вернули ночью

В Новосибирске упавший на дорогу тополь обесточил несколько домов на 40 лет Октября

Тополь упал на новосибирскую дорогу, в результате чего несколько домов остались без электричества, о чем сообщают читатели Atas.info.

Вечером в субботу 27 мая большой тополь упал на дорогу на улице 40 лет Октября в Октябрьском районе города. Дерево перегородило дорогу и обесточило несколько домов.

По словам наших читателей, инцидент произошел около восьми часов вечера. Из-за отключения электричества сгорела бытовая техника некоторых владельцев квартир.

Кроме того, проезжая часть была заблокирована из-за упавшего дерева. По данным РЭС, специалисты на месте происшествия использовали специальные инструменты, чтобы освободить линию от ствола и веток. В настоящее время эксперты выясняют причину падения тополя. Электричество вернули ночью 28 мая.

Читайте также:
Ураган оставил без электричества тысячи жителей Новосибирской области 8 мартаОтключения горячей воды 30 мая в Новосибирске: тысячи домов и десятки улиц
#Эмилия Губарева#Свет#Электричество#Дерево#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск
Подпишитесь
В Новосибирске перекроют ул. Ленина и Чаплыгина на лето - ждем транспортный коллапс
26 мая 05:44
Пылевой апокалипсис обрушился на Левобережье Новосибирска
Вчера, 12:18
Дожди зальют Новосибирск в начале новой рабочей недели
Вчера, 11:05
Как пережить отключение горячей воды в Новосибирске: способы помыться без тазиков
Вчера, 02:36
В Новосибирске спасают 13-летнюю девочку с постоянными кровотечениями
Вчера, 10:40
Где получить карту с выгодным кешбэком в самых востребованных категориях?
25 мая 02:00