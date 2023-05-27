Отключения горячей воды 30 мая в Новосибирске: тысячи домов и десятки улиц

Примечательно, что под отключения все эти адреса попадут в один день – 30 мая, а вот включат им горячую воду в разные сроки. На правом берегу людям придется жить в таких стесненных условиях целых две недели – до 11 июня, а жильцам микрорайонов чуть больше недели – до 7 июня.