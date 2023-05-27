Отключения горячей воды 30 мая в Новосибирске: тысячи домов и десятки улиц

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Без горячего водоснабжения снова останутся квартиры в Ленинском и Кировском районах с 30 мая 2023 года, а с 31 мая жильцы Заельцовского, Центрального, Железнодорожного, Дзержинского.
В этот раз под отключения попала другая половина зоны ТЭЦ-3: это улицы Волховская, 9-й Гвардейской Дивизии, Оборонная, Связистов, Троллейная, Станиславского (от площади Труда до пл. Станиславского), Костычева (от ул. Плахотного до ул. Титова), Дружбы, Серафимовича (от ул. Плахотного до ул. Титова), Римского-Корсакова, Пархоменко. А также ЖК «Чистая слобода», «Радуга», «Затон» и другие.
Кроме того, воду придется кипятить жителям зоны ТЭЦ-4 - 5-й микрорайон, 6-й микрорайон. Это ЖК «Родники», «Снегири», «Ключевой». Еще жителям домов в зоне ТЭЦ-5.
Примечательно, что под отключения все эти адреса попадут в один день – 30 мая, а вот включат им горячую воду в разные сроки. На правом берегу людям придется жить в таких стесненных условиях целых две недели – до 11 июня, а жильцам микрорайонов чуть больше недели – до 7 июня.
Гидравлические испытания проходят в Новосибирске, как и в других городах страны, ежегодно. Многие люди к этому готовятся заранее: скупают чайники, тазы, бойлеры, кипятильники. В этот период иногда даже наблюдается повышение цен на данные товары.
Также новосибирцам стоит знать, что работы могут задержаться. Это значит срок включения горячей воды может сдвинуться. Еще возможны коммунальные аварии, например размытие грунта и прорыв воды из-под асфальта. Следует держаться подальше от участков, где перерыта земля с трубопроводами.