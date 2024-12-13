Кипяток течет из унитаза и холодных кранов у жителей Новосибирска

Новосибирцы обращались в прокуратуру, однако проверка не нашла нарушений. Тепловая компания заявляла, что ремонт выполнен. Но кипяток литься не переставал. Сейчас подъезды домов окутаны паром, там образовывается наледь, все гниет и появляется плесень, которой дышат люди. Сами по себе дома старые, 1957 года постройки. Они попросту будут разрушаться с каждым днем.