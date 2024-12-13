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Posted 13 декабря, 06:32

Published 13 декабря, 06:32

Modified 13 декабря, 06:34

Updated 13 декабря, 06:34

Холодной воды нет в домах

Кипяток течет из унитаза и холодных кранов у жителей Новосибирска

13 декабря 2024, 06:32
Фото: 1MI. Холодной воды нет в домах
Новосибирцы пожаловались на отсутствие горячей воды и кипяток вместо нее, подробностями поделились горожане.

Ситуация происходит на улице Невельского, что в Ленинском районе. В домах №39, 41 и 43 из двух кранов течет кипяток. Аналогичная история и с унитазом. Как говорят жильцы домов, так они выживают уже несколько месяцев.

Новосибирцы обращались в прокуратуру, однако проверка не нашла нарушений. Тепловая компания заявляла, что ремонт выполнен. Но кипяток литься не переставал. Сейчас подъезды домов окутаны паром, там образовывается наледь, все гниет и появляется плесень, которой дышат люди. Сами по себе дома старые, 1957 года постройки. Они попросту будут разрушаться с каждым днем.

Горводоканал проверил ситуацию в домах и подтвердил температуру холодной воды: 38-41 градус, пишет «Прецедент». В адрес НТСК направили обращение, чтобы та выяснила причины нагрева. В СГК тоже проверят теплотрассу и если найдут дефект, то его устранят.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Вода#Горячая вода#Дом#Жалобы
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