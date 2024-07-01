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Дизельное топливо

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Июль
Семь тонн дизельного топлива загорелось в Оби
Под Новосибирском в городе Обь вспыхнула цистерна, почти наполовину наполненная дизельным топливом, следует из сообщения регионального управления МЧС.
1 июля, 11:33
Март
Как атаки дронов влияют на рост цен на топливо в России
В России нет проблем с запасами бензина и дизельного топлива. Но вот цены на нефтепродукты испытывают изрядные колебания.
29 марта, 05:16
Ноябрь 2023
Бензин и дизель подешевели в Новосибирске в ноябре 2023
В Новосибирской области снизились цены на топливо: бензин и дизельное топливо подешевели в сравнении с прошлым месяцем.
24 ноября 2023, 01:18
Октябрь 2023
Где дешевле бензин? Сравниваем цены на заправках в Новосибирске
10 октября 2023, 03:13

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