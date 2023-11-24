Бензин и дизель подешевели в Новосибирске в ноябре 2023

Posted Сегодня, 01:18
Published Сегодня, 01:18
Modified Сегодня, 01:20
Updated Сегодня, 01:20
Цены на топливо в Новосибирской области снизились. Дизельное топливо подешевело на 0,5%, а бензин — на 0,2-0,3%. Эти данные были представлены Новосибирскстатом.
На данный момент стоимость дизельного топлива составляет от 63,90 до 75 рублей за литр, что на 0,5% ниже, чем в прошлом месяце. Цена на бензин марки АИ-92 варьируется от 48,10 до 54 рублей за литр, что дешевле на 0,3%.
Бензин АИ-95 и АИ-98 также подешевел на 0,2%. Стоимость этих видов бензина составляет от 51,65 до 53 рублей за литр и от 59,10 до 67,80 рублей за литр соответственно.
Октябрьские цены на топливо уже были ниже, чем в сентябре, на 6,1%. Напомним, что ранее в регионе был дефицит бензина.