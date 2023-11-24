Бензин и дизель подешевели в Новосибирске в ноябре 2023

На данный момент стоимость дизельного топлива составляет от 63,90 до 75 рублей за литр, что на 0,5% ниже, чем в прошлом месяце. Цена на бензин марки АИ-92 варьируется от 48,10 до 54 рублей за литр, что дешевле на 0,3%.