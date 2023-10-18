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Продажи электрокаров в Новосибирске взлетели на 500%

Продажи электрокаров в Новосибирске взлетели на 500%

18 октября 2023, 06:58
Фото: Midjourney
В Новосибирске продажи электрокаров с пробегом в третьем квартале 2023 года выросли на 500%, а рост продаж составил 35,9% по сравнению со вторым кварталом.

Продажи подержанных электрокаров в Новосибирске значительно выросли по сравнению с прошлым годом. Согласно анализу экспертов Авито Авто, за третий квартал 2023 года спрос на электромобили увеличился на 500%. Кроме того, продажи в области выросли на 35,9%, сравнивая с предыдущим кварталом.

Самой популярной моделью среди подержанных электрокаров в регионе стала Zeekr 1, которая составляет 15,6% от всех продаж. Второе место занимает Nissan Leaf с долей продаж в 12,8%, а на третьем месте — модель Avatr 11 с долей в 5,1%.

В целом по России, средняя цена подержанного электромобиля в июле–сентябре 2023 года составила 4 423 000 рублей. Из всех моделей наиболее востребованной остается Nissan Leaf.

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#Общество#Новосибирск#Рынок#Автомобиль#Статистика#Эмилия Губарева#Продажи
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