Продажи электрокаров в Новосибирске взлетели на 500%

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 07:00
Продажи подержанных электрокаров в Новосибирске значительно выросли по сравнению с прошлым годом. Согласно анализу экспертов Авито Авто, за третий квартал 2023 года спрос на электромобили увеличился на 500%. Кроме того, продажи в области выросли на 35,9%, сравнивая с предыдущим кварталом.
Самой популярной моделью среди подержанных электрокаров в регионе стала Zeekr 1, которая составляет 15,6% от всех продаж. Второе место занимает Nissan Leaf с долей продаж в 12,8%, а на третьем месте — модель Avatr 11 с долей в 5,1%.
В целом по России, средняя цена подержанного электромобиля в июле–сентябре 2023 года составила 4 423 000 рублей. Из всех моделей наиболее востребованной остается Nissan Leaf.