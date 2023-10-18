Продажи электрокаров в Новосибирске взлетели на 500%

Продажи подержанных электрокаров в Новосибирске значительно выросли по сравнению с прошлым годом. Согласно анализу экспертов Авито Авто, за третий квартал 2023 года спрос на электромобили увеличился на 500%. Кроме того, продажи в области выросли на 35,9%, сравнивая с предыдущим кварталом.