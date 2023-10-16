Ужас! Автомобиль загорелся прямо у железнодорожного вокзала в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:28
Published Сегодня, 02:28
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Updated Сегодня, 02:31
Вблизи железнодорожного вокзала в Новосибирске произошел случай, когда автомобиль марки Nissan Wingroad вспыхнул. Видеозапись этого происшествия была опубликована в Telegram-канале под названием «АСТ-54».
Очевидцы сообщили, что у данного автомобиля было разбито переднее стекло. Прибывшие на место ЧП пожарные оперативно приступили к тушению пламени, однако салон автомобиля получил значительные повреждения от огня. К счастью, по данным очевидцев, в момент возгорания внутри машины никого не было.
На видеоролике заметно, что на место происшествия прибыло несколько пожарных машин одновременно, чтобы минимизировать риск распространения огня.