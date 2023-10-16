Ужас! Автомобиль загорелся прямо у железнодорожного вокзала в Новосибирске

Очевидцы сообщили, что у данного автомобиля было разбито переднее стекло. Прибывшие на место ЧП пожарные оперативно приступили к тушению пламени, однако салон автомобиля получил значительные повреждения от огня. К счастью, по данным очевидцев, в момент возгорания внутри машины никого не было.