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Машина загорелась внутри

Ужас! Автомобиль загорелся прямо у железнодорожного вокзала в Новосибирске

16 октября 2023, 02:28
Фото: 1MI
Машина загорелась внутри

В Новосибирске загорелся автомобиль рядом с ж/д вокзалом

В Новосибирске рядом с железнодорожным вокзалом произошел пожар: загорелся автомобиль Nissan Wingroad.

Вблизи железнодорожного вокзала в Новосибирске произошел случай, когда автомобиль марки Nissan Wingroad вспыхнул. Видеозапись этого происшествия была опубликована в Telegram-канале под названием «АСТ-54».

Видео: АСТ-54

Очевидцы сообщили, что у данного автомобиля было разбито переднее стекло. Прибывшие на место ЧП пожарные оперативно приступили к тушению пламени, однако салон автомобиля получил значительные повреждения от огня. К счастью, по данным очевидцев, в момент возгорания внутри машины никого не было.

На видеоролике заметно, что на место происшествия прибыло несколько пожарных машин одновременно, чтобы минимизировать риск распространения огня.

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#Транспорт#Видео#Новосибирск#Пожар#Автомобиль#Эмилия Губарева
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