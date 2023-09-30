atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Автомобиль вспыхнул в Кировском районе Новосибирска

Автомобиль вспыхнул в Кировском районе Новосибирска

30 сентября 2023, 12:18
Фото: Midjourney
Горожане сообщили о загоревшейся машине в Кировском районе Новосибирска вечером 30 сентября.

Этот инцидент произошел на улице Комсомольская. Автомобиль стоял на парковке во дворе и внезапно вспыхнул, сообщили читатели Atas.info.

Местные жители беспокоились, что огонь может перекинуться на минимаркет по соседству. Одни пытались потушить пламя сами, другие вызвали МЧС.

В пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили, что пожарные уже отработали на месте ЧП. Возгорание потушили.

Напомним, ранее неизвестные вандалы исписали матами автомобили, припаркованные в одном из дворов в Новосибирске.

В Новосибирске вандалы исписали оскорблениями машины во дворе
Узнать подробнее
Читайте также:
Три автомобиля загорелись на парковке торгового центра в НовосибирскеАвтомобиль загорелся после ДТП на площади Маркса в Новосибирске
#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Пожар#Автомобиль
Подпишитесь
Итоги конкурса на Культурную столицу России: кто удостоился звания?
28 сентября, 19:12
Гидрометцентр РФ дал прогноз на зиму 2023/24: ледяной декабрь ждет Новосибирск
28 сентября, 14:40
Чей герб главнее? Что означают соболя с языками в геральдике Новосибирска и области
Вчера, 02:26
Кому принадлежат самые шикарные рестораны Новосибирска: фамилии владельцев
Вчера, 11:13
Пенсионеры из Новосибирской области станут банкротами с ноября 2023 года
28 сентября, 03:20
Рейтинг самых богатых директоров детских садов Новосибирска ко Дню воспитателя-2023
27 сентября, 02:00