Автомобиль вспыхнул в Кировском районе Новосибирска

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Этот инцидент произошел на улице Комсомольская. Автомобиль стоял на парковке во дворе и внезапно вспыхнул, сообщили читатели Atas.info.
Местные жители беспокоились, что огонь может перекинуться на минимаркет по соседству. Одни пытались потушить пламя сами, другие вызвали МЧС.
В пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили, что пожарные уже отработали на месте ЧП. Возгорание потушили.
Напомним, ранее неизвестные вандалы исписали матами автомобили, припаркованные в одном из дворов в Новосибирске.