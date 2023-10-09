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Бензина не хватает за заправке

Названы причины ограничения продажи бензина АИ-95 в Новосибирске

9 октября 2023, 04:54
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Бензина не хватает за заправке

Владелец АЗС «Прайм» в Новосибирске объяснил ограничение продажи бензина АИ-95

Владелец сети АЗС «Прайм» объяснил ограничение продажи бензина АИ-95 в Новосибирске: это связано с прекращением поставок топлива с нефтеперерабатывающих заводов.

В Новосибирске владелец сети АЗС «Прайм» Геннадий Панкеев объяснил, почему ограничена продажа бензина АИ-95. Причиной стало прекращение поставок топлива с нефтеперерабатывающих заводов. В данный момент этот вид бензина продается только организациям и предприятиям, которые обеспечивают безопасность и жизнедеятельность города.

Геннадий Панкеев отметил, что на данный момент не хватает бензина АИ-95 для всех водителей, а у независимых нефтетрейдеров нет возможности приобрести его в нужных количествах. Но существующего запаса будет достаточно для выполнения договорных обязательств перед клиентами, с которыми установлены постоянные партнерские отношения.

Панкеев также подчеркнул, что пока нельзя сказать, сколько продлится дефицит бензина. Проблема с поставками топлива наблюдается не только в сети АЗС «Прайм», но и на других независимых заправках. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Согласно информации РБК Новосибирск, проблема с поставками бензина связана с Омским нефтеперерабатывающим заводом, который является собственностью компании «Газпромнефть».

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#Транспорт#Новосибирск#Бензин#Дефицит#Эмилия Губарева
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