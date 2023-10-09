Названы причины ограничения продажи бензина АИ-95 в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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Updated Сегодня, 04:56
В Новосибирске владелец сети АЗС «Прайм» Геннадий Панкеев объяснил, почему ограничена продажа бензина АИ-95. Причиной стало прекращение поставок топлива с нефтеперерабатывающих заводов. В данный момент этот вид бензина продается только организациям и предприятиям, которые обеспечивают безопасность и жизнедеятельность города.
Геннадий Панкеев отметил, что на данный момент не хватает бензина АИ-95 для всех водителей, а у независимых нефтетрейдеров нет возможности приобрести его в нужных количествах. Но существующего запаса будет достаточно для выполнения договорных обязательств перед клиентами, с которыми установлены постоянные партнерские отношения.
Панкеев также подчеркнул, что пока нельзя сказать, сколько продлится дефицит бензина. Проблема с поставками топлива наблюдается не только в сети АЗС «Прайм», но и на других независимых заправках. Об этом пишет BFM-Новосибирск.
Согласно информации РБК Новосибирск, проблема с поставками бензина связана с Омским нефтеперерабатывающим заводом, который является собственностью компании «Газпромнефть».