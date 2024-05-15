Руководитель правового департамента увольняется из мэрии

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
В Новосибирске продолжается череда отставок и увольнений в мэрии: в среду, 15 мая стало известно, что руководитель городского правового департамента Маргарита Маслова решила покинуть свое кресло.
Только с начала нынешней недели из мэрии уволились вице-мэр Анна Терешкова и начальник департамента связи и информатизации Александр Горнштейн. Кроме того, во вторник, 14 мая была задержана, а затем и арестована и. о. начальника городского Дептранса Олеся Богомазова.
Что же касается Маргариты Масловой, то известно, что кабинет главы департамента она заняла в июне 2014 года, в мэрии пока ее увольнение официально не подтвердили, сообщает Infopro54.