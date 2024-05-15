Руководитель правового департамента увольняется из мэрии

Только с начала нынешней недели из мэрии уволились вице-мэр Анна Терешкова и начальник департамента связи и информатизации Александр Горнштейн. Кроме того, во вторник, 14 мая была задержана, а затем и арестована и. о. начальника городского Дептранса Олеся Богомазова.