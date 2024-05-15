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Руководитель правового департамента увольняется из мэрии

Руководитель правового департамента увольняется из мэрии

15 мая 2024, 10:58
Фото: atas.info
В Новосибирске стало известно об уходе со своего поста начальника правового департамента мэрии Маргариты Масловой, сообщили источники в руководстве города.

В Новосибирске продолжается череда отставок и увольнений в мэрии: в среду, 15 мая стало известно, что руководитель городского правового департамента Маргарита Маслова решила покинуть свое кресло.

Только с начала нынешней недели из мэрии уволились вице-мэр Анна Терешкова и начальник департамента связи и информатизации Александр Горнштейн. Кроме того, во вторник, 14 мая была задержана, а затем и арестована и. о. начальника городского Дептранса Олеся Богомазова.

Что же касается Маргариты Масловой, то известно, что кабинет главы департамента она заняла в июне 2014 года, в мэрии пока ее увольнение официально не подтвердили, сообщает Infopro54.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Мэрия#Отставка#Увольнение
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