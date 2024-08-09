Увольняется глава департамента соцполитики мэрии Новосибирска

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Это должно произойти уже на следующей неделе, пишет РБК Новосибирск. Ольга Незамаева занимает пост порядка 10 лет. В качестве советника входила в команду губернатора Виктора Толоконского. Незамаева — врач-педиатр, выпускница НГМУ.
В своем телеграм-канале, который читают более 500 человек, Незамаева говорит, что начинала профессиональный путь с должности врача-лаборанта. Трудилась врачом в детской клинической больнице №1 и роддоме №6, в страховой и фармацевтических компаниях.
О причинах ухода с поста главы департамента соцполитики не сообщается.
Накануне свой пост покинул генеральный директор аэропорта Толмачево Евгений Янкилевич — он пошел на повышение. Говорить об этом начали еще во время визита председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
На этой неделе должны объявить имя нового директора МКУ «Городской фонтан» — его не могут назначить с июля.