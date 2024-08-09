Два трамвайных маршрута закрывают в Новосибирске

Ранее сотрудники «Горэлектротранспорта» («ГЭТ») заявили, что руководство нарушает их трудовые права. В своем обращении к главе СК Александру Бастрыкину они сообщили, что начальство платит им меньше, занижая итоговую заработную плату. Бастрыкин обещал разобраться.