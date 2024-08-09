Два трамвайных маршрута закрывают в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
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Updated Сегодня, 04:44
Одновременно 10 и 11 августа будут вести ремонт на улице Учительская. Пассажирам придется пользоваться трамваями маршрутов №5 и №7 с учетом временных изменений.
Два дня пять трамваев № 5 будут ходить: остановка «Золотая Горка» — проспект Дзержинского — улица Волочаевская — Гусинобродское шоссе — улица Никитина — остановка «Сад Мичуринцев».
Два трамвая № 17 будут курсировать по маршруту: остановка «ПКиО „Сосновый бор“ — улица Учительская — улица Богдана Хмельницкого — улица Дуси Ковальчук — остановка „Пл. им. Калинина“.