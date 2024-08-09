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Два трамвайных маршрута закрывают в Новосибирске

Два трамвайных маршрута закрывают в Новосибирске

9 августа 2024, 04:42
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Вечером 9 августа закроют трамвайные маршруты № 11 и 14, ограничения будут действовать до 12 августа, предупредили в мэрии Новосибирска.

Одновременно 10 и 11 августа будут вести ремонт на улице Учительская. Пассажирам придется пользоваться трамваями маршрутов №5 и №7 с учетом временных изменений.

Два дня пять трамваев № 5 будут ходить: остановка «Золотая Горка» — проспект Дзержинского — улица Волочаевская — Гусинобродское шоссе — улица Никитина — остановка «Сад Мичуринцев».

Два трамвая № 17 будут курсировать по маршруту: остановка «ПКиО „Сосновый бор“ — улица Учительская — улица Богдана Хмельницкого — улица Дуси Ковальчук — остановка „Пл. им. Калинина“.

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Ранее сотрудники «Горэлектротранспорта» («ГЭТ») заявили, что руководство нарушает их трудовые права. В своем обращении к главе СК Александру Бастрыкину они сообщили, что начальство платит им меньше, занижая итоговую заработную плату. Бастрыкин обещал разобраться.

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#Алёна Рогонова#Транспорт#Новосибирск#Трамвай
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