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Updated Сегодня, 07:27

Район пока остался без главы

Уволился глава Октябрьского района Новосибирска Александр Колмаков

12 июля 2024, 07:25
Фото: atas.info
Район пока остался без главы
Администрация Октябрьского района осталась без начальника, распоряжение было подписано мэром Новосибирска.

Должность главы Октябрьского района не один год занимал Александр Колмаков. Он родился и вырос в Новосибирске, отучился на экономиста, более 10 лет трудился в мэрии. С начала 2021 года он возглавил Октябрьский район.

В пятницу, 12 июля стало известно, что Колмаков увольняется. Документы уже подписаны мэром Максимом Кудрявцевым. Кто займет кресло главы, пока держится в тайне. Причины ухода бывший руководитель администрации не назвал, но заявление написал по собственной инициативе.

Ранее стало известно, что в отставку ушел Сергей Канунников, который возглавлял Центральный округ. Дела он передал Владимиру Захарову, который ранее работал в Бердске.

Стало известно имя нового главы Центрального округа в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Мэрия#Мэрия Новосибирска#Администрация#Увольнение#Октябрьский район
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