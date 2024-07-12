Уволился глава Октябрьского района Новосибирска Александр Колмаков

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Должность главы Октябрьского района не один год занимал Александр Колмаков. Он родился и вырос в Новосибирске, отучился на экономиста, более 10 лет трудился в мэрии. С начала 2021 года он возглавил Октябрьский район.
В пятницу, 12 июля стало известно, что Колмаков увольняется. Документы уже подписаны мэром Максимом Кудрявцевым. Кто займет кресло главы, пока держится в тайне. Причины ухода бывший руководитель администрации не назвал, но заявление написал по собственной инициативе.
Ранее стало известно, что в отставку ушел Сергей Канунников, который возглавлял Центральный округ. Дела он передал Владимиру Захарову, который ранее работал в Бердске.