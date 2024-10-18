Отставка министра региональной политики Новосибирской области — правда или фейк

Posted 18 октября, 05:28
Published 18 октября, 05:28
Modified 18 октября, 05:30
Updated 18 октября, 05:30
Должность министра, который руководит региональной политикой Новосибирской области, занимает Андрей Клюзов. Он является руководителем с 2022 года. В октябре появилась информация, что он может покинуть свою должность, информирует аналитическое агентство «ЦДЖ».
В правительстве официально информацию не подтверждают, так как никаких документов об увольнении не было. Андрей Клюзов за время работы в столице Сибири координировал избирательные кампании в регионе. Известно, что он может пойти на повышение — ему пророчат пост в администрацию президента, но подробности не разглашаются.
Начала появляться информация и о возможной отставки вице-мэра Олега Клемешова: она может быть связана со срывом сроков ремонтов двух городских мостов.