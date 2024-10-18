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Posted 18 октября, 05:28

Published 18 октября, 05:28

Modified 18 октября, 05:30

Updated 18 октября, 05:30

Пока разговоры об отставке не подтверждают

Отставка министра региональной политики Новосибирской области — правда или фейк

18 октября 2024, 05:28
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Пока разговоры об отставке не подтверждают
Кресло министра региональной политики Новосибирской области может освободиться, сообщают источники.

Должность министра, который руководит региональной политикой Новосибирской области, занимает Андрей Клюзов. Он является руководителем с 2022 года. В октябре появилась информация, что он может покинуть свою должность, информирует аналитическое агентство «ЦДЖ».

В правительстве официально информацию не подтверждают, так как никаких документов об увольнении не было. Андрей Клюзов за время работы в столице Сибири координировал избирательные кампании в регионе. Известно, что он может пойти на повышение — ему пророчат пост в администрацию президента, но подробности не разглашаются.

Начала появляться информация и о возможной отставки вице-мэра Олега Клемешова: она может быть связана со срывом сроков ремонтов двух городских мостов.

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