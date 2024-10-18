Отставка министра региональной политики Новосибирской области — правда или фейк

В правительстве официально информацию не подтверждают, так как никаких документов об увольнении не было. Андрей Клюзов за время работы в столице Сибири координировал избирательные кампании в регионе. Известно, что он может пойти на повышение — ему пророчат пост в администрацию президента, но подробности не разглашаются.