Компания депутата Заксобрания НСО получила контракт на реконструкцию бассейна СК

Заказчиком выступает новосибирское ГКУ «Управление капитального строительства». Сначала учреждение опубликовало на портале “Госуслуги” тендер на проведение работ, но после согласования с контролирующими органами заключило контракт вне конкурса - с АО «Астон. Стройтрест 43».
В тексте контракта говорится, что реставрацию требуется завершить к 25 декабря будущего года. Работы профинансирует региональное правительство.
По данным сервиса проверки контрагентов «СПАРК-Интерфакс», АО «Астон. Стройтрест 43», ранее называвшееся просто «Стройтрест №43» полностью принадлежит Машкарину.
Ранее СКР возбудил дело о превышении должностных полномочий при строительстве дороги к новому ЛД, задержан руководитель муниципального предприятия "Метро МиР" Александр Мысик.