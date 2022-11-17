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Компания депутата Заксобрания НСО получила контракт на реконструкцию бассейна СК

Сегодня, 12:19
Фото: Wikimapia
Бассейн СКА в Новосибирске
Реконструкцией бассейна СКА в Новосибирске займется за более чем 743,9 млн рублей компания «Астон. Стройтрест 43», связанная с депутатом областного Заксобрания Николаем Машкариным.

Заказчиком выступает новосибирское ГКУ «Управление капитального строительства». Сначала учреждение опубликовало на портале “Госуслуги” тендер на проведение работ, но после согласования с контролирующими органами заключило контракт вне конкурса - с АО «Астон. Стройтрест 43».

В тексте контракта говорится, что реставрацию требуется завершить к 25 декабря будущего года. Работы профинансирует региональное правительство.

По данным сервиса проверки контрагентов «СПАРК-Интерфакс», АО «Астон. Стройтрест 43», ранее называвшееся просто «Стройтрест №43» полностью принадлежит Машкарину.

Ранее СКР возбудил дело о превышении должностных полномочий при строительстве дороги к новому ЛД, задержан руководитель муниципального предприятия "Метро МиР" Александр Мысик.

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#Общество#Город#Бизнес#Новосибирск#Бассейн СКА#Реконструкция#Контракт
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