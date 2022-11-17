Компания депутата Заксобрания НСО получила контракт на реконструкцию бассейна СК

Заказчиком выступает новосибирское ГКУ «Управление капитального строительства». Сначала учреждение опубликовало на портале “Госуслуги” тендер на проведение работ, но после согласования с контролирующими органами заключило контракт вне конкурса - с АО «Астон. Стройтрест 43».