Житель Новосибирска задушил жену из-за ее плохого характера

Жителя Новосибирска обвиняют в убийстве супруги. Об этом 13 февраля сообщает сайт суда Кировского района города. Мужчина рассказал, что ругался с женой два раза в день из-за ее плохого характера и поведения. Но причину убийства объяснить не смог.