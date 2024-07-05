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Жена

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2024
Участница шоу «Четыре жены» из Новосибирска проиграла соперницам
Сибирячка вновь снялась в шоу телеканала «Пятница», продемонстрировав свои отношения с супругом.
5 июля, 05:23
Вероятный убийца матери пяти детей арестован в Новосибирске
В Новосибирске в СИЗО отправлен мужчина, которого подозревают в убийстве жены, спрятавшейся от него в селе Ярково, следует из сообщения Следственного комитета.
7 мая, 11:03
Блогер Ян Топлес ищет пропавшего свояка в Новосибирске
29-летний Анатолий Евтушенко, брат жены видеоблогера Яна Топлеса, пропал в Новосибирске. Поисковой отряд «ЛизаАлерт» уже распространил ориентировку мужчины.
15 февраля, 07:38
Житель Новосибирска задушил жену из-за ее плохого характера
Жителя Новосибирска обвиняют в убийстве супруги. Об этом 13 февраля сообщает сайт суда Кировского района города. Мужчина рассказал, что ругался с женой два раза в день из-за ее плохого характера и поведения. Но причину убийства объяснить не смог.
13 февраля, 05:29
2023
В UralAirlains прокомментировали планы уволить посадивших в поле самолет пилотов
В «Уральских авиалиниях» прокомментировали новость о том, что пилотов, посадивший самолет в поле под Новосибирском, собираются уволить. По словам представителя авиаперевозчика, информация является фейком.
19 декабря 2023, 11:39
Жены военных из Новосибирской области приняли участие в фотопроекте
Фотопроект «Жена героя» запустили в Коченевском районе Новосибирской области. Участницы снимаются в мундирах своих мужей и делятся трогательными историями.
27 апреля 2023, 03:12
2022
Ирина Мысик рассказала подробности, связанные с уголовным делом мужа
Должностной оклад Александра Мысика, который возглавляет МУП «Метро МИР», составляет, по словам супруги, 19 тысяч рублей в месяц.
18 ноября 2022, 13:29

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