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Жены военных из Новосибирской области приняли участие в фотопроекте

27 апреля 2023, 03:12
Фото: МК в Новосибирске
Жены солдат СВО поучаствовали в фотопроекте под Новосибирском
Фотопроект «Жена героя» запустили в Коченевском районе Новосибирской области. Участницы снимаются в мундирах своих мужей и делятся трогательными историями.

Проект создали фотограф Наталья Байкуш и Евгения Пинчук, директор местного молодежного центра. Обращение к девушкам-участницам было опубликовано в группе Молодежного центра администрации и различных сообществ во «В Контакте, а также в WhatsApp.

Девушкам помогали организаторы в создании правильного макияжа и выбора подходящих нарядов. Как рассказала Евгения Пинчук, сибирячек на фотосессии было много, и специалисты успевали сделать образ только нескольким из них, сообщает «МК в Новосибирске».

Образ базировался на военном кительке, головном уборе и наградах, символизирующих ответственность женщин за благополучие их семьи.

#Алина Шефер#Участник СВО#Жена#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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