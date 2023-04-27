Жены военных из Новосибирской области приняли участие в фотопроекте

Posted Сегодня, 03:12
Published Сегодня, 03:12
Modified Сегодня, 03:14
Updated Сегодня, 03:14
Проект создали фотограф Наталья Байкуш и Евгения Пинчук, директор местного молодежного центра. Обращение к девушкам-участницам было опубликовано в группе Молодежного центра администрации и различных сообществ во «В Контакте, а также в WhatsApp.
Девушкам помогали организаторы в создании правильного макияжа и выбора подходящих нарядов. Как рассказала Евгения Пинчук, сибирячек на фотосессии было много, и специалисты успевали сделать образ только нескольким из них, сообщает «МК в Новосибирске».
Образ базировался на военном кительке, головном уборе и наградах, символизирующих ответственность женщин за благополучие их семьи.