Жены военных из Новосибирской области приняли участие в фотопроекте

Девушкам помогали организаторы в создании правильного макияжа и выбора подходящих нарядов. Как рассказала Евгения Пинчук, сибирячек на фотосессии было много, и специалисты успевали сделать образ только нескольким из них, сообщает «МК в Новосибирске».