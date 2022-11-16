Обвинение по статье «Превышение должностных полномочий» может быть связано со строительством дороги в районе станции метро «Спортивная» и со строительством подъездных путей к строящемуся ЛДС.
Проблемы со строительством дороги к ЛДС, которым занимается предприятие «Метро МиР", обсуждались на заседании комитета по транспорту в заксобрании 15 ноября 2022 года:
- Сдадим ЛДС, а дороги не будут сданы, - возмутился на заседании комитета депутат Дмитрий Макаров, на что заместитель министра транспорта Вячеслав Невежин ответил, что нужно было включать дороги в проект строительства ЛДС. - А кто должен был это включать в проект? - в свою очередь поинтересовался председатель комитета Валерий Ильенко.
Общественный деятель Владимир Кириллов прокомментировал задержание и обыски в МУП «Метро МиР»: «Возможно, ему вменяются махинации при строительстве подъездных путей к ЛДС, где он выступал и заказчиком, и подрядчиком, контролировал сам себя. Я думаю, это хищение песка с реки, который не дали своровать под сам ЛДС, но на дорогу могли использовать, я думаю, там экономия до полмиллиарда рублей. Там и сроки строительства очистных сооружений сорваны и дорог, в результате срыв сроков строительства ЛДС. А также при строительстве подъездных путей у станции метро «Спортивная».
В ходе строительства ЛДС менялись не только даты сдачи объекта, но и цены самого контракта. Сначала работы оценивали в 10 млрд руб., потом их подняли до 13 млрд руб., но на данный момент объект так и не сдан, остро стоит вопрос подъездных путей.