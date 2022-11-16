Общественный деятель Владимир Кириллов прокомментировал задержание и обыски в МУП «Метро МиР»: «Возможно, ему вменяются махинации при строительстве подъездных путей к ЛДС, где он выступал и заказчиком, и подрядчиком, контролировал сам себя. Я думаю, это хищение песка с реки, который не дали своровать под сам ЛДС, но на дорогу могли использовать, я думаю, там экономия до полмиллиарда рублей. Там и сроки строительства очистных сооружений сорваны и дорог, в результате срыв сроков строительства ЛДС. А также при строительстве подъездных путей у станции метро «Спортивная».