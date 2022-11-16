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В муниципальное предприятие «Метро МиР» в Новосибирске 16 ноября пришли с обысками

Сегодня, 07:32
Фото: atas.info
При строительстве ЛДС в Новосибирске возникли проблемы с возведением инфраструктуры

Обыски в «Метро МиР» начались в Новосибирске Александр Мысик подозревается в хищениях

Директор «Метро МиР» Александр Мысик и начальник службы организации строительства Сергей Долгушин были задержаны 16 ноября 2022 года - Восточным межрегиональным следственным управлением на транспорте возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

Обвинение по статье «Превышение должностных полномочий» может быть связано со строительством дороги в районе станции метро «Спортивная» и со строительством подъездных путей к строящемуся ЛДС.

Проблемы со строительством дороги к ЛДС, которым занимается предприятие «Метро МиР", обсуждались на заседании комитета по транспорту в заксобрании 15 ноября 2022 года:

- Сдадим ЛДС, а дороги не будут сданы, - возмутился на заседании комитета депутат Дмитрий Макаров, на что заместитель министра транспорта Вячеслав Невежин ответил, что нужно было включать дороги в проект строительства ЛДС. - А кто должен был это включать в проект? - в свою очередь поинтересовался председатель комитета Валерий Ильенко.

Общественный деятель Владимир Кириллов прокомментировал задержание и обыски в МУП «Метро МиР»: «Возможно, ему вменяются махинации при строительстве подъездных путей к ЛДС, где он выступал и заказчиком, и подрядчиком, контролировал сам себя. Я думаю, это хищение песка с реки, который не дали своровать под сам ЛДС, но на дорогу могли использовать, я думаю, там экономия до полмиллиарда рублей. Там и сроки строительства очистных сооружений сорваны и дорог, в результате срыв сроков строительства ЛДС. А также при строительстве подъездных путей у станции метро «Спортивная».

В ходе строительства ЛДС менялись не только даты сдачи объекта, но и цены самого контракта. Сначала работы оценивали в 10 млрд руб., потом их подняли до 13 млрд руб., но на данный момент объект так и не сдан, остро стоит вопрос подъездных путей.

#Ольга Храмушкина#Общество#Криминал#Город#Новосибирск#Обыск#Дорога
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