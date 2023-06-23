В Новосибирске суд отменил штраф директору «МЕТРО МИР» Мысику

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Updated Сегодня, 09:52
Согласно материалам дела, в марте этого года в суд поступила жалоба от адвоката Мысика на постановление мирового судьи о привлечении его подзащитного к административной ответственности и выплате штрафа в размере 5 960 509 рублей 13 копеек. Наказание назначили из-за невыполнения в срок строительства дороги от пляжа «Наутилус» с заездом на дамбу Октябрьского моста.
«В жалобе ставился вопрос об отмене указанного постановления с прекращением дела в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Решением суда 23 июня штраф по этому делу отменен», — говорится в суде.
Напомним, Александра Мысика задержали весной 2023 года в Новосибирске за превышение полномочий при строительстве дорог к ЛДС. Эксперты предполагают, что при их возведении использовался песок с пляжа. Позже против Мысика возбудили четыре уголовных дела.