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В Новосибирске суд отменил штраф директору «МЕТРО МИР» Мысику

23 июня 2023, 09:50
Фото: atas.info
Суд Новосибирска отменил штраф директору «МЕТРО МИР» Мысику
Кировский районный суд Новосибирска отменил штраф в размере около 6 млн рублей директору МП «МЕТРО МИР» Александру Мысику. Санкцию назначили ранее за недостроенную дорогу.

Согласно материалам дела, в марте этого года в суд поступила жалоба от адвоката Мысика на постановление мирового судьи о привлечении его подзащитного к административной ответственности и выплате штрафа в размере 5 960 509 рублей 13 копеек. Наказание назначили из-за невыполнения в срок строительства дороги от пляжа «Наутилус» с заездом на дамбу Октябрьского моста.

«В жалобе ставился вопрос об отмене указанного постановления с прекращением дела в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Решением суда 23 июня штраф по этому делу отменен», — говорится в суде.

Напомним, Александра Мысика задержали весной 2023 года в Новосибирске за превышение полномочий при строительстве дорог к ЛДС. Эксперты предполагают, что при их возведении использовался песок с пляжа. Позже против Мысика возбудили четыре уголовных дела.

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#Общество#Суд#Дело Мысика: задержание и обыски#Мысик#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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