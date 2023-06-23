В Новосибирске суд отменил штраф директору «МЕТРО МИР» Мысику

Согласно материалам дела, в марте этого года в суд поступила жалоба от адвоката Мысика на постановление мирового судьи о привлечении его подзащитного к административной ответственности и выплате штрафа в размере 5 960 509 рублей 13 копеек. Наказание назначили из-за невыполнения в срок строительства дороги от пляжа «Наутилус» с заездом на дамбу Октябрьского моста.