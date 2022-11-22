Супруга Александра Мысика рассказала, как живется задержанному мужу в СИЗО

«В камере 15 градусов, окно неисправно, не закрывается. Муж на карантине, находится один в камере. Сейчас идёт понижение температуры на улице. 18 ноября его отвезли в СИЗО, и у него не было ложки, то есть не было даже возможности принимать пищу”, — приводит слова Ирины "Сиб.фм".
Увидеться с супругом у нее получилось лишь в понедельник, 21 ноября. Несмотря на то, что сразу после объявления меры пресечения, Александр Мысик был доставлен в СИЗО, Ирина уверяет, что “на баланс” (на довольствие. - Прим. ред.) его поставили только 21 числа. До этого у нее не было возможности связаться с мужем и передать ему теплые вещи.
Напомним, что главу муниципального предприятия «Метро МиР» задержали 16 ноября по обвинению в превышении должностных полномочий. Уже 18 числа суд избрал Мысику меру пресечения в виде нахождения в СИЗО до 15 января 2023 года.