Супруга Александра Мысика рассказала, как живется задержанному мужу в СИЗО

Увидеться с супругом у нее получилось лишь в понедельник, 21 ноября. Несмотря на то, что сразу после объявления меры пресечения, Александр Мысик был доставлен в СИЗО, Ирина уверяет, что “на баланс” (на довольствие. - Прим. ред.) его поставили только 21 числа. До этого у нее не было возможности связаться с мужем и передать ему теплые вещи.